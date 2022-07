como ajustar o limite do seu cartão?

O Nubank é conhecido por possuir uma plataforma com diversas facilidades, em seu aplicativo digital é possível acessar diversas funcionalidades. Ao contrário dos bancos convencionais, a própria inteligência artificial do software do Nubank toma determinadas decisões, ao invés de ter que fazer um pedido ao seu gerente. E entre estas funções há a opções de ajustar o limite do seu cartão de crédito.

Com essa função do Nubank, o seu limite pode ser ampliado instantaneamente, sem que passe por processos demorados que duram dias. Porém, é preciso ter um bom relacionamento na plataforma, seja pagando suas faturas em dia, como também fazendo uso frequente do seu cartão de crédito.

Outra função do aplicativo é de reduzir este limite, isto serve para evitar possíveis gastos excessivos no dia a dia. A solução também pode servir como uma salvaguarda para evitar golpes, uma vez que, ao abrir o app, este exibirá um valor menor na interface da conta.

Função Construir limite do Nubank

Outra funcionalidade do Nubank, é a função construir limite. Com ela, é possível reservar parte ou todo o saldo da conta digital do usuário do cartão para ser usado como limite de crédito. Deste modo, se o usuário precisa de R$ 500 para fazer uma compra, é só depositar esse valor e reservar como crédito no cartão.

Para acessar a funcionalidade, basta entrar no aplicativo do Nubank e etrar no menu de cartões de crédito. Já no menu, basta selecionar a opção “Ajustar limite”, feito isso, toque em “Reservar como limite” e informar o valor desejado. Pronto, limite ajustado.

Embora o recurso não pareça vantajoso para muitas pessoas, considerando que é o usuário que disponibiliza o seu próprio limite, a função pode ser muito útil para aqueles que não tem um crédito pré-aprovado.

“Esse cartão funciona assim por um motivo simples: em vez de negar acesso a um cartão de crédito, estamos possibilitando que você construa um histórico de crédito com a gente: ao reservar um limite e pagar sua fatura por um tempo, nosso sistema pode fazer uma nova análise futura com base no seu comportamento e, com mais informações, te conceder um limite pré-aprovado”, explica a fintech.

Como alterar o limite de crédito do Nubank

Para alterar o seu limite de crédito na conta do Nubank, basta acessar o aplicativo do Nubank em seu dispositivo móvel. Então, na tela principal, aperte no botão referente aos seus dados, localizado no canto superior à esquerda.

Nesta aba, será apresentada a opção “Configurar cartão”, após clicar, selecione “ajustar limite”. Na próxima tela será mostrado o seu limite atual e o quanto você tem de crédito disponível para uso. Caso você queria fazer uma redução nesse limite, puxe a seta até o valor que você considera o máximo por mês.

Para aumentar o limite, digite o valor e aparecerá um botão com a opção “Pedir aumento”, com uma pesquisa sobre qual a intenção do empréstimo. Ao confirmar, aplicativo fará uma rápida consulta em seus dados, como limite utilizado e pagamentos recentes de suas faturas. A partir daí basta aguardar o resultado do seu pedido.

O Nubank enviará uma resposta sobre o aumento do seu limite. Caso ele tenha sido aprovado, automaticamente ele será ajustado na sua conta. Mas caso o aumento não tenha sido aprovado, você deverá esperar um tempo até realizar o procedimento novamente.