Como ativar o modo escuro da Wikipedia no celular/PC (2021)

Quase todo mundo já usou a Wikipedia em algum momento. Ele contém quase todas as informações que alguém pode precisar. Além disso, todas as informações disponíveis na Wikipedia podem ser acessadas gratuitamente!

A versão do aplicativo da Wikipedia está disponível para dispositivos Android e iOS, enquanto a versão do site pode ser acessada por dispositivos de todos os sistemas operacionais. Todas essas versões da Wikipedia são configuradas para o modo Light por padrão.

Muitos usuários da Wikipédia desconhecem o modo escuro da Wikipédia e como habilitá-lo. Recentemente, compartilhamos como ativar o modo escuro no Reddit, você também pode verificar isso. Assim, aqui estamos com todas as informações que você precisava sobre o modo escuro da Wikipedia e como habilitá-lo em vários dispositivos.

Existe um modo escuro para a Wikipedia?

Sim e Não. Continue lendo para saber o porquê!

Novembro de 2019 A Wikipedia lançou atualizações para seu aplicativo Android e iOS e incluiu o modo escuro como um recurso opcional. As etapas necessárias para habilitar esse recurso opcional estão listadas abaixo em detalhes.

No entanto, o modo escuro ainda não foi lançado oficialmente para sua versão do site. Mas, existem algumas orientações que podem ser usadas para ativar o modo escuro na versão do site da Wikipedia também!

Método 1: Ative o modo noturno no Android.

Antes de começar a executar este método, baixe e instale a Wikipedia em seu dispositivo Android na Google Play Store.

Passo 1- Inicie o aplicativo Wikipedia no seu dispositivo Android.

Passo 2- Toque no ícone de três linhas localizado no canto superior esquerdo deste aplicativo.

Etapa 3- Clique em ‘Definições‘ da lista de opções.

Passo 5- Na seção Geral, toque no botão ‘Tema do aplicativo‘ opção para modificá-lo.

Passo 6- Você notará 4 opções de temas diferentes. Essas opções incluem Claro, Sépia, Escuro e Preto. Selecione o tema Escuro ou Preto para aplicá-lo no aplicativo Android da sua Wikipédia.

Método 2: Ative o modo escuro no aplicativo iOS.

Antes de começar a executar este método, baixe e instale a Wikipedia em seu dispositivo iOS na App Store.

Passo 1- Inicie o aplicativo Wikipedia no seu dispositivo iOS.

Passo 2- Toque no ícone Configurações localizado no canto superior esquerdo deste aplicativo.

Etapa 3- Aqui, toque no Preferências de leitura opção.

Passo 4- Você notará 4 opções de temas diferentes. Eles incluem Padrão, Sépia, Escuro e Preto. Selecione o tema escuro ou preto para aplicá-lo no aplicativo iOS da sua Wikipedia.

Método 3: Use extensões da Web: tema escuro da Wikipedia

Se você estiver usando navegadores da Web, como Firefox ou Google Chrome, para acessar a versão do site da Wikipedia, poderá usar várias extensões da Web para ativar o modo escuro na Wikipedia.

1. Modo noturno da Wikipédia.

Esta extensão da web é exclusiva apenas para usuários do Google Chrome. Além disso, esta extensão habilitará o modo escuro apenas para a Wikipedia e não para qualquer outro site.

Use o link abaixo para instalar a extensão do modo noturno da Wikipedia no seu navegador Chrome.

Clique aqui.

2. Olho Noturno.

Esta extensão está disponível para Chrome, Safari, Firefox, Opera, Brave e vários outros navegadores da web. Ele ativará o modo escuro em todos os sites, incluindo a Wikipedia.

Não é totalmente gratuito, mas você pode aproveitar o teste gratuito de 3 meses no link abaixo.

3. Desligue as luzes.

Mesmo esta extensão está disponível para vários navegadores da Web, incluindo Chrome, Firefox, Safari, etc. Todos os sites, incluindo a Wikipedia, agora serão exibidos no modo escuro.

Tudo o que você precisa fazer é baixar a extensão no link mencionado abaixo e habilitá-la no seu navegador da web.

https://www.turnoffthelights.com

Método 4: Usando o Wikidark.

Este não é um método muito popular, mas você pode usar o site listado abaixo para acessar a Wikipedia no modo escuro por padrão.

O site ainda requer alguns retoques finais, mas faz o trabalho fluentemente de fornecer todas as informações fornecidas pela Wikipedia no modo escuro.

https://en.wikidark.org

Conclusão:

Um estudo descobriu que o modo Light usa várias vezes mais energia do que o modo Dark. Assim, muitos dispositivos e sites oferecem o modo escuro como um modo de exibição opcional.

Muitos usuários da Wikipédia acham o modo escuro mais visualmente atraente do que o modo claro. Se você é um deles, pode usar os métodos listados acima para ativar o modo escuro na Wikipedia. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos informar na seção de comentários abaixo.