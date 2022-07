Como ativar o My5 em my5.tv/activate no PC, telefone, TV

My5TV oferece vídeo sob demanda gratuito do Canal 5, 5STAR, 5USA, 5SELECT e 5ACTION, bem como seus canais favoritos do Canal 5. No entanto, o canal inclui os canais irmãos BET e Smithsonian Channel da ViacomCBS, juntamente com BLAZE, PBS America, Real Stories, Together TV e Timeline.

Além disso, você também pode assistir a seis canais do serviço de streaming da ViacomCBS, Pluto TV. Mas, para se registrar no My5TV, usando o my5.tv/ativar URL não é uma tarefa fácil para muitos usuários. No entanto, para assistir a qualquer coisa no My5TV, primeiro você precisa se registrar através my5tv/ativar. Portanto, se você não sabe como usar esta URL para registrar sua conta no My5TV, siga este guia até o final, pois aqui explicamos o mesmo.

O que é My5TV?

Várias emissoras renomearam seus serviços sob demanda, incluindo Canal 5, Canal 4 e ITV. My5.tv, um novo site que permite que usuários de navegadores acompanhem os programas do Channel 5, também foi lançado. Ainda é possível encontrar informações sobre programas e promoções no channel5.com.

Bem, em palavras mais simples, My5TV é um serviço de vídeo sob demanda online que você pode usar para assistir programas em canais como Channel 5, 5STAR, 5USA, 5SELECT, 5ACTION, etc. Portanto, é uma boa opção se você deseja desfrutar de tais programas.

Quais são os benefícios do My5.TV?

Há muitos benefícios de usar o My5TV para assistir ao seu conteúdo. No entanto, alguns deles são mencionados a seguir:

Assista seus shows perdidos.

Junte-se ao My5 gratuitamente para desfrutar de tempos de recuperação mais longos.

Aproveite os Exclusivos do My5, estreias de programas totalmente novos e conjuntos de caixas.

Confira o melhor de seus arquivos.

Continue de onde parou e acompanhe seu histórico de exibição.

Mantenha seus programas favoritos em Favoritos.

Ao subscrever as suas newsletters, pode ficar a conhecer os novos lançamentos e ofertas especiais.

BLAZE, BET, PBS America, Real Stories, Together TV, Discover film, Timeline e Timeline trazem para você o melhor conteúdo a cada mês.

Os cinco canais mais populares da Pluto TV estão agora disponíveis no My5: Natal, drama, comida, filmes e paranormal.

Como se cadastrar no my5tv/ativar?

Antes de começarmos com o passo a passo de como ativar o My5TV, você deve registrar sua conta para isso. No entanto, normalmente todo mundo sabe como fazer isso, mas caso você não tenha ideia sobre isso, execute estas etapas:

Para Smartphones:

Você deve ser solicitado a fazer login ou criar uma conta ao abrir o aplicativo. A tela Minha lista deve aparecer quando você clicar no botão na parte inferior do aplicativo.

Na próxima página exibida, clique na guia Registrar.

Preencha o formulário

Os termos e condições devem ser lidos e aceitos.

Em seguida, clique em Cadastrar.

my5 entrar para PC:

É muito fácil registrar sua conta no site my5TV. Sim, você só precisa realizar alguns passos fáceis e simples. No entanto, essas etapas necessárias são mencionadas a seguir:

Vamos para ativar.canal5.com

Agora, no canto superior direito, clique em Entrar .

Quando a página de registro aparecer, clique nela

Preencha o formulário

Os termos e condições devem ser lidos e aceitos

Então clique Criar uma conta .

Agora, como você se registrou no banco de dados My5TV; portanto, é hora de ativar sua conta. Mas como? Não se preocupe! Basta ler este guia até o final para saber disso.

Ativar canal de TV My5 no Roku Usando my5tv/activate?

É um pequeno dispositivo de streaming que se conecta à sua televisão, semelhante ao Amazon Fire TV e Apple TV 4K. Eles exibem conteúdo de streaming de diferentes plataformas OTT (assinatura necessária) em um só lugar. No entanto, você pode usar o My5TV no seu Roku, mas ativá-lo é um pouco complicado. Então, tem que seguir estes passos para ativar o My5TV:

Inicie a página inicial do Roku depois de ligar o dispositivo Roku. Na caixa de pesquisa, digite MY5 TV e pressione Enter. Depois disso, clique MY5 TV e, em seguida, clique em Adicionar canal . Atualmente, seu Roku mostrará o canal de TV My5 na tela inicial. Você receberá um código de ativação ao iniciar o canal de TV My5 no seu Roku. Você deve anotá-lo. Para receber o verificação código visite my5.tv/activate a partir do seu telemóvel ou de qualquer outro dispositivo e introduza o seu número de telemóvel ou endereço de e-mail. O próximo passo é Entrar para a TV MY5 visitando my5.tv/ativar Roku e digite o código exibido anteriormente na tela. Em seguida, faça login na sua conta MY5 TV.

Como my5tv/ativar Canal para Apple TV

Portanto, se você possui uma Apple TV e deseja ativar o canal My5TV, deve seguir as etapas mencionadas abaixo e verificar se estas etapas o ajudam:

Para começar, abra a Apple App Store na Apple TV. Agora você pode procurar por MY5 TV em sua Apple TV e baixar e instalar o aplicativo. Sua TV agora exibirá o código de ativação junto com as instruções para ativar o MY5 TV assim que você iniciar o aplicativo e entrar. Você pode usar seu dispositivo móvel ou computador para ativar o my5.tv usando esse código. Na página seguinte, insira o código de ativação no campo fornecido e selecione Continuar. Seu número de celular será necessário assim que o processo de ativação for concluído.

Ative o canal de TV My5 para Amazon Fire TV via my5.tv/activate

Se você é um usuário em potencial do Amazon Fire TV e deseja ativar o canal My5TV no seu Fire TV, deve seguir estas etapas para fazer isso:

Comece baixando o aplicativo MY5 TV na sua Fire TV. Em seguida, abra o aplicativo no seu dispositivo e vá para as configurações. Depois disso, escolha o dispositivo no qual deseja ativar o MY5 TV. Depois de conectar seu dispositivo Amazon à MY5 TV, clique em Conectar .

Ativar canal de TV My5 Ativar no PS4

Para ativar o My5TV no seu PlayStation, você deve seguir estes passos:

Primeiro, você precisa ir para a tela inicial do seu PS4 e escolher TV > opções de vídeo. É recomendável que você instale o MY5 TV no seu dispositivo, caso ainda não o tenha. Você pode obter o aplicativo MY5 TV na Playstation Store. Assim que o provedor de TV for selecionado, você receberá o código de ativação. Vamos para my5.tv/ativar do seu celular e digite o código de ativação lá.

Conclusão

Então, é assim que você ativar o My5TV usando o my5.tv/ativar URL. Esperamos que você ache este artigo útil. Mas, caso tenha mais alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo e nos avise.

