Como aumentar as chances de ganhar na loteria? Conheça o bolão

Para quem costuma fazer apostas na Mega Sena, sabe perfeitamente como o jogo funciona. Mas ainda assim, quem quer sempre fazer maiores apostas e ter mais chances de ganhar gosta de jogar em um bolão, porque eles que fazem você jogar mais forte em mais prémios ao invés de pagar uma aposta gigante com seu próprio dinheiro.

Mas os bolões da Mega Sena foram um problema em certas ocasiões porque alguns usuários tentaram enganar as pessoas que faziam o bolão com elas e foram criadas alternativas viáveis para evitar esses golpes.

O que é a Mega Sena?

Se você é um dos poucos brasileiros que não sabe o que é a Mega Sena, ela é a maior lotéria do Brasil com sorteio duas vezes por semana. É uma das dez modalidades de sorteio da Caixa Económica Federal, mas é também a mais conhecida de todas, conseguindo desde 1996 que o brasil se unisse para jogar e tentar sua sorte. Apenas precisa de acertar no maior número de dezenas possíveis e receber o seu prémio, porém para receber o prémio tem várias hipóteses conforme vamos explicar aqui.

Bolão da Mega Sena: como tudo começou

O jogo da Mega Sena em formato de Bolao Mega Sena, ou seja, uma aposta coletiva, começou sendo feito de forma manual. Essa aposta coletiva permitia a todos os intervenientes dividir o prémio, mas também os custo, sendo uma opção que dava mais chances de ganharem porque tem no mínimo 7 dezenas. Quando fosse ganho o prémio era decidido, fazendo a conta manual, quem iria ganhar o valor.

Normalmente era feito entre amigos, mas como alguns não cumpriam isso começou a causar problemas entre amigos e até chegou à justiça. Por isso, embora este tenha sido o método pioneiro do Bolão, não é tão utilizado assim, embora algumas pessoas em empresas ou sociedades façam ainda com esse método.

Bolão de Caixa na Mega sena

Com as condições sanitárias que o Brasil enfrentou, o Bolão de Caixa deixou de ser uma boa opção, porque era preciso o jogador se deslocar a uma lotéria e fazer sua aposta. Isso podia demorar, entre ir para a lotéria e chegar a casa, quase uma hora, então, não é algo tão prático assim.

Além disso em muitas cidades as lotérias têm horário de funcionamento que não é compatível com alguns trabalhos, e deixa de ser uma opção viável também por esse motivo.

Bolão Online na Mega Sena

O futuro é o Bolão Online, pois este é gerido através da Internet e você pode fazer sua aposta na Mega Sena em qualquer lugar, pelo smartphone ou celular. Além disso, o dinheiro de cada premiação é dado a cada usuário em sua conta. Em seguida você consegue transferir o valor para o seu banco, e tudo isso é feito através da Internet com um sistema muito intuitivo e totalmente automático.

Entenda que o uso do Bolão da Mega Sena online é mais seguro, mais rápido e tem um menor esforço para si. Por outro lado, quem trata de tudo tem também processos automáticos para você conseguir tratar de tudo de forma intuitiva e sem burocracia.