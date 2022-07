Como aumentar o limite do cartão de crédito Nubank

O roxinho é conhecido por proporcionar aos clientes a liberdade financeira que eles buscam. Um dos movimentos mais atraentes para os consumidores é a capacidade de aumentar automaticamente os limites do cartão de crédito Nubank sem esperar pela análise tradicional do banco.

Essa opção está disponível por meio de cartões com recursos de construção de crédito. Mesmo quem não tem histórico financeiro, tenha pontuação negativa ou baixa, pode usar o cartão de crédito Nubank da forma tradicional. Para saber mais informações a respeito, continue com a leitura da matéria desta segunda-feira (25) do Notícias Concursos.

Cartão de crédito Nubank aumenta o limite automaticamente

Com esse recurso, os clientes começaram a melhorar o relacionamento com seu banco, aumentando, assim, as chances de conseguir cartões com limites pré-aprovados. Na prática, esse novo serviço digital funciona da seguinte forma: para aumentar o limite do cartão, o cliente deve reservar um valor de sua conta do roxinho por meio da opção “reservar como limite” no próprio aplicativo da fintech.

Se uma pessoa quiser usar o valor de R$ 400,00 para a função de crédito, deverá depositar e manter o mesmo valor em sua conta. Assim que ela seleciona o recurso, o valor definido é liberado automaticamente para compras a crédito.

Como se usa o saldo, o valor não pode ser sacado da conta e o limite do cartão é reduzido. Ele só é liberado novamente após o pagamento da fatura do cartão. Nesse caso, é melhor não usar o limite da conta, e sim, um valor à parte.

Vale ressaltar que o valor máximo permitido para aumento é de R$ 5.000,00. Além disso, a novidade é que em breve as pessoas que já possuem um valor pré-aprovado em seu cartão Nubank também poderão utilizar a opção “reservar como limite”, permitindo aumentar seu poder de compra também no futuro.

Como reservar valores e aumentar o limite no cartão Nubank?

O passo a passo é simples, basta:

Acessar o aplicativo do Nubank;

Em seguida, acessar a área de cartão de crédito e clicar em “ajustar limite”;

Quando terminar, clique em “manter como restrito”;

Leia as informações e continue;

Definir o valor da conta Nubank utilizada para a reserva no limite do seu cartão de crédito;

Ler os termos e condições e confirmar;

Digitar o PIN de 4 dígitos do seu cartão;

Após alguns segundos, você poderá começar a usar o novo limite disponível.

Importante: uma vez que o dinheiro é usado como limite, ele deixa de gerar renda. Pode ser consultado através da aba “dinheiro economizado” na área de conta do roxinho. Com tudo o que explicamos, é fácil ter um bom limite no cartão de crédito Nubank.