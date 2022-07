Como compartilhar o status de foco com contatos no iPhone/iPad

O recurso de foco no iOS (também conhecido como DND) é útil quando você não quer ser incomodado por ninguém. Ao ativar esse recurso, você não receberá notificações das mensagens enviadas a você. Esse recurso evitará que você olhe para o seu telefone após um bipe de notificação e seja incomodado por ele. Embora esse recurso não o perturbe com a notificação, isso não impede que outras pessoas lhe enviem mensagens.

Se alguém estiver enviando mensagens de texto para você por tanto tempo, você não gostaria que eles continuassem esperando. Eles provavelmente não sabem que você está com o modo de foco ativado e não está recebendo notificações de nenhuma mensagem que eles enviam. Bem, seria melhor que eles soubessem que seu modo de foco está ativado e você não receberá notificações das mensagens enviadas a você.

Então, como você pode fazer isso? Você pode compartilhar seu Status de foco com outras pessoas e dizer a elas que não receberá nenhuma mensagem. Se você não sabe como fazer isso, este artigo irá ajudá-lo com isso. Este artigo discutirá como você pode compartilhar seu status de foco no iPhone ou iPad.

O que é o status de foco no iOS?

Se você está se perguntando o que é o status de foco no seu iPhone, deixe-me dizer, não é nada além de uma maneira de informar aos seus contatos que você ativou o modo de foco. Se alguém estiver tentando enviar uma mensagem de texto enquanto você estiver no modo de foco, eles serão avisados ​​de que você tem o modo de foco em todas as suas notificações.

Isso permitirá que as pessoas saibam que você não responderá às mensagens delas mais cedo. No entanto, em caso de emergência, qualquer pessoa pode optar por ignorar seu modo de foco e você receberá uma notificação da mensagem enviada por essa pessoa. Embora esse recurso permita que as pessoas saibam que suas notificações são silenciosas, também oferece a opção de ignorar o modo de foco e permitir que você envie a mensagem.

No entanto, esta mensagem é para pessoas que usam o aplicativo iMessage. Simplificando, se você tiver um iPhone ou iPad e a pessoa que estiver tentando enviar uma mensagem tiver um dispositivo Android, ela não receberá o aviso de que seu modo de foco está ativado. No entanto, se a pessoa que está tentando lhe enviar uma mensagem também estiver usando um dispositivo iOS, ela será avisada com a mensagem informando que suas notificações foram silenciadas.

Compartilhar seu status de foco no iPhone ou iPad não é ciência de foguetes, e você pode fazer isso facilmente. Se você estiver procurando uma maneira de compartilhar o status do foco, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

Em primeiro lugar, abra o Definições aplicativo em seu iPhone ou iPad.

Agora no Definições aplicativo, toque no Foco opção.

Em seguida, selecione o modo de foco para o qual você deseja habilitar o compartilhamento.

Na próxima tela que aparece, toque no botão Status do foco opção.

Agora, ative a alternância para o Compartilhar Status do Foco.

Fazê-lo vai compartilhar seu status de foco no iPhone e iPad e informar às pessoas que você está com o modo de foco ativado.

Desativar o status de foco no iPhone ou iPad

Se você não quiser mais compartilhar o status de foco em seu dispositivo iOS, terá a opção de desativá-lo. Você pode ativar ou desativar o status de foco no seu iPhone ou iPad a qualquer momento. Abaixo estão as etapas para ajudá-lo a desativar o status de foco no seu iPhone ou iPad-

Dirija-se ao Definições aplicativo em seu dispositivo iOS.

Aqui, toque no Opção de foco e selecione o modo de foco para o qual você deseja desativar o compartilhamento.

A seguir, toque no Status do foco opção.

Depois de fazer isso, desative a alternância para o Compartilhar Status do Foco, e você estará pronto para ir.

Palavras finais

É assim que você pode compartilhe o status de foco no seu iPhone ou iPad. Neste artigo, discutimos o guia passo a passo para ajudá-lo a ativar ou desativar o status de foco no iPhone ou iPad.

ARTIGOS RELACIONADOS: