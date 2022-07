Como conservar frutas por mais tempo?

É de conhecimento de todos o quanto é mais econômico fazer compras no mercado em grande quantidade e deixar os produtos armazenados para consumir durante o mês. No entanto, esse hábito gera uma dificuldade com itens naturais, principalmente quando o assunto é conservar frutas por mais tempo.

Além do mais, esse questionamento é seguido da dúvida do local de depósito. Geralmente se é mais ideal guardar dentro ou fora da geladeira. Aqui, saberá todas essas respostas para que não haja mais problemas como esses na cozinha.

Confira métodos para conservar frutas por mais tempo

Nesse sentido, como esses alimentos são altamente perecíveis, é preciso se atentar até mesmo para o recipiente a ser utilizado. Isso porque alguns materiais contêm ativos que podem reagir com os compostos naturais e resultar em substâncias nocivas para o corpo.

Ainda, é importante conservar as frutas por mais tempo para evitar o desperdício tanto de comida quanto de dinheiro. Sabendo disso, o primeiro passo, então, é realizar uma boa higiene dos mantimentos para reduzir a proliferação de fungos e bactérias, os quais podem acelerar a sua degradação.

Recomendações iniciais

Primeiramente, como dito, não se deve armazenar os alimentos em qualquer recipiente, evitando, assim, caixas de madeira ou mesmo de papelão. Na verdade, o ideal é utilizar aquilo que é mais comum. Ou seja, as vasilhas de plástico ou os potes de vidro.

Para mais, é fundamental que o plástico seja livre de Bisfenol A em sua composição. Uma vez que essa substância possui a capacidade de liberar diversas toxinas que podem agredir o organismo após reagir com qualquer item orgânico que ele entrar em contato direto.

Além disso, manter a geladeira sempre limpa e organizada é de grande auxílio para conservar frutas por mais tempo. E, obviamente, não se deve deixar nada no chão da casa ou perto de lugares que possam ser acessíveis para insetos ou possivelmente para outros animais.

Como fazer o armazenamento corretamente

O modo de guardar vai depender, de início, se as frutas estão verdes, pois assim podem ficar em temperatura ambiente, ou se já estão maduras, sendo necessário que sejam colocadas na geladeira. O tempo de consumo recomendável é de 1 semana. Mas se reservar naqueles recipientes descritos, esse período pode aumentar bastante.

Nesse contexto, ainda há mudanças caso elas estejam cortadas ou já sem cascas. Nessa situação, independentemente de qualquer coisa, a geladeira é o melhor local de depósito e a ingestão deve ser feita até, no máximo, 2 dias.

Como fazer o congelamento sem erros

No entanto, para aumentar ainda mais o tempo de vida útil desse tipo de alimento, é preciso colocá-lo direto no congelador. Nesse caso, é interessante que os pedaços sejam menores para poderem alocar em saquinhos herméticos, os quais tem potencialidade de fazer o armazenamento à vácuo.

Esse último caráter é essencial para que não haja perda da quantidade de nutrientes e nem da própria textura. Dessa forma, será possível conservar as frutas por mais tempo, geralmente de 3 a 6 meses, dependendo da espécie.

Ainda, deve-se ter uma atenção especial para a banana, pois ela só pode ir para o congelador se estiver bem madura. Isso porque baixas temperaturas podem desnaturar as enzimas responsáveis pelo seu amadurecimento. Dessa maneira, deixando sua consistência menos sólida e com uma característica mais pastosa.

Consumo por estação

Essa prática, apesar de inusitada, é incrível para manter a alimentação equilibrada e conservar as frutas por mais tempo. Sendo assim, além de pagar menos, pois a grande oferta na estação favorece a redução dos preços, o tempo de vida na sua geladeira será maior.

O principal motivo é a quantidade de agrotóxicos que é usado para que as árvores produzem fora da sua época natural. Por conseguinte, essas substâncias nocivas acabam gerando frutos de má qualidade e com maior probabilidade de estragar.

Segue a lista com as melhores frutas para serem consumidas por estação. (Lembrando que a banana, via de regra, está disponível em todos os meses do ano).

Primavera: melancia, abacaxi, amora, cereja, laranja, pitanga, jabuticaba, caju e acerola

Verão: acerola, caju, graviola, manga, mamão, melancia, uva, pêssego, coco e goiaba.

Outono: abacate, tangerina, pera, maçã, caqui, ameixa e mamão

Inverno: kiwi, carambola, morango, uva, tangerina e maçã

Agora que sabe como conservar frutas por mais tempo, ponha as dicas em prática na próxima vez que for ao supermercado.