Como corrigir o erro ‘Infelizmente, o email parou’ no Galaxy S10/S20

Recentemente, muitos usuários relataram enfrentar o erro ‘Infelizmente, o email parou’ no Galaxy S10. Enfrentar esse problema é bastante comum em dispositivos Android, e muitos usuários com dispositivos Galaxy relataram enfrentar esse erro. Se você encontrar ‘Infelizmente, o e-mail parou‘ no Galaxy S10, você não deve se preocupar com isso. Você pode encontrar esse problema devido a bugs no aplicativo de e-mail, firmware e aplicativos desatualizados e vários outros.

Corrigir o erro ‘Infelizmente, o e-mail parou’ no Galaxy S10/S20

Neste artigo, discutiremos várias etapas de solução de problemas para corrigir o erro ‘Infelizmente, o email parou’ no Galaxy S10 S20.

Fechar aplicativos recentes

Se você está enfrentando um problema com o aplicativo de e-mail e ele continua travando, provavelmente deve tentar fechar os aplicativos recentes. Para isso, siga os passos abaixo-

aperte o Aplicativos recentes tecla de função para ir para a seção Aplicativos recentes.

tecla de função para ir para a seção Aplicativos recentes. Agora, toque no Feche tudo opção (ícone de cruz) na parte inferior.

opção (ícone de cruz) na parte inferior. Depois de fechar todos os aplicativos, abra o aplicativo Email novamente e veja se você ainda enfrenta o problema ou não.

Reinicie seu dispositivo

Você também pode enfrentar o problema devido a bugs aleatórios no seu dispositivo. Você pode corrigir esses problemas facilmente apenas reiniciando seu dispositivo. Pressione e segure o Poder tecla e, em seguida, toque no Reiniciar opção para reiniciar o dispositivo. Depois que o dispositivo for reiniciado, tente abrir o aplicativo de e-mail. O aplicativo não deve mais travar, mas se isso acontecer, vá para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Limpar cache do aplicativo de e-mail

Outra etapa de solução de problemas a seguir é limpar o cache do aplicativo Email. Muitas vezes, os dados em cache acumulados no aplicativo de e-mail podem ser o motivo pelo qual você enfrenta o problema. Para corrigir esse problema, limpe o cache do aplicativo de e-mail seguindo as etapas abaixo-

Toque e segure seu E-mail Aplicativo na gaveta de aplicativos e toque em Informações do aplicativo ícone.

na gaveta de aplicativos e toque em ícone. Dirija-se ao Armazenar seção aqui.

seção aqui. A seguir, toque no Limpar cache botão para limpar o cache do aplicativo de e-mail.

Faça login novamente em sua conta de e-mail

Se você ainda enfrentar o problema, provavelmente deverá sair da sua conta de e-mail no aplicativo de e-mail no Galaxy S10. Exclua/saia da conta de e-mail do seu telefone. Depois de sair da conta de e-mail, reinicie o aplicativo E-mail. Faça login novamente na sua conta e veja se você ainda enfrenta o problema ou não.

Você também pode enfrentar o problema se o firmware do seu dispositivo estiver desatualizado. Para atualizar o firmware do seu Galaxy S10, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu dispositivo.

aplicativo em seu dispositivo. Toque no Atualização de software seção no Definições.

seção no A seguir, toque no Baixar e instalar opção. Seu dispositivo verificará se há atualizações.

opção. Seu dispositivo verificará se há atualizações. Se alguma atualização estiver disponível, baixe-a e instale-a.

O aplicativo de e-mail desatualizado também pode ser o motivo por trás do problema. Você deve tentar atualizar o aplicativo de e-mail e verificar se ainda enfrenta o problema ou não. Para atualizar o aplicativo de e-mail, siga as etapas abaixo-

Dirigir a Loja de jogos no seu celular.

no seu celular. No Loja de jogos e procure o aplicativo de e-mail que você usa.

e procure o aplicativo de e-mail que você usa. Toque no aplicativo E-mail no resultado da pesquisa e toque em Atualizar. Isso atualizará o aplicativo.

Isso atualizará o aplicativo. Depois de atualizar o aplicativo, inicie-o no seu dispositivo e veja se você ainda enfrenta o problema ou não.

Redefinir aplicativo de e-mail

Se nenhuma das etapas acima ajudou a corrigir o problema, você provavelmente deve tentar redefinir o aplicativo de e-mail. Para redefinir o aplicativo de e-mail, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições no seu celular. No Definições dirija-se ao Aplicativos seção.

no seu celular. No dirija-se ao seção. Aqui, procure seu aplicativo de e-mail e toque nele.

A seguir, toque no Armazenar e depois no Apagar os dados botão.

e depois no botão. Feito isso, reinicie o aplicativo e configure-o.

Palavras finais

Se você receber o ‘Infelizmente, o erro de email parou no Galaxy S10, este artigo o ajudará a corrigi-lo. Enfrentar esse problema impedirá que você abra o aplicativo E-mail e ele continuará travando. Este artigo lista algumas etapas de solução de problemas para corrigir o ‘Infelizmente, o e-mail parou’ erro no seu telefone.

