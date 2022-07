Você pode criar uma grande variedade de animais no Minecraft. Existem vacas, porcos, lobos e até galinhas que você pode criar. Você também pode criar aldeões.

O aldeão é um excelente recurso no Minecraft. Eles podem ser usados ​​para criar uma fazenda de Esmeraldas eficiente para o seu mundo ou para criar uma fazenda de Golem de Ferro para ferro sem fim.

Então, aqui estão os conceitos básicos de como criar aldeões no Minecraft.

Como criar aldeões no Minecraft 2022

Você pode criar dois aldeões no Minecraft encontrando dois do mesmo tipo. É então necessário colocá-los em um quarto sozinho junto com as camas.

Depois de adquirir comida suficiente para os aldeões, por favor, dê a eles. Os aldeões estarão mais dispostos a procriar quando você colocar comida no chão perto deles.

As coisas necessárias são:

Camas extras (mais camas do que aldeões)

Comida (3 pães, 12 cenouras, 12 batatas ou 12 beterrabas)

Vontade do Aldeão (Um valor oculto que aumenta com as trocas)

Raça aldeões no Minecraft versão 1.14 e anteriores

No Minecraft 1.14 ou anterior, você pode criar aldeões seguindo estas etapas:

1. Primeiro, construa ou encontre uma vila. Alguns prédios próximos um do outro qualificariam como uma vila.

2. Em seguida, deve ser instalada uma porta na entrada de cada edifício. Três camas devem ser instaladas em seu prédio de reprodução para os aldeões.

3. Agora, verifique se os aldeões estão dispostos a procriar. Para cada aldeão reprodutor se inspirar, você deve alimentá-los com três pães, 12 cenouras ou 12 batatas.

4. E, uma vez cumpridos todos os requisitos, deixe dois aldeões ficarem sozinhos em um dos prédios.

5. Então, aproximadamente 20 minutos a partir de agora, você deverá ver um aldeão aparecendo no prédio.

Isso é tudo. No entanto, você deve estar ciente das novas aldeias. Entre eles podem estar zumbis, saqueadores, vingadores, ilusionistas ou vingadores.

Raça aldeões em Minecraft Bedrock?

O processo de criação de aldeões no Minecraft Bedrock é semelhante. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Primeiro, construa ou encontre uma vila. Alguns prédios próximos um do outro qualificariam como uma vila.

2. Sua aldeia deve ter três vezes mais portas que as outras.

3. Em seguida, certifique-se de que o prédio onde seus aldeões se reproduzirão tenha pelo menos três camas e dois ou mais blocos abertos acima deles.

4. Além disso, você também deve negociar com seus aldeões pelo menos uma vez.

5. Agora, para que os aldeões queiram se reproduzir, você deve fornecer três pães, doze cenouras, doze batatas ou doze beterrabas para cada aldeão. Alimente seus aldeões com esses alimentos.

6. Então, deixe dois aldeões ficarem sozinhos em um prédio.

7. Agora, em cerca de 20 minutos, você verá um aldeão bebê aparecer no prédio

E, quando uma aldeia está superlotada, você deve construir mais casas ou enviar recém-nascidos para outra aldeia para se reproduzir.

E, você não precisa se preocupar, os aldeões recém-nascidos esquecerão suas casas em 20 minutos.

Raça aldeões em Minecraft versão 1.16

O processo de criação de aldeões foi ligeiramente modificado na nova versão do jogo. Aqui estão as instruções para aumentar sua vila no Minecraft 1.16:

1. Localize ou construa uma vila.

2. Então você deve ter três vezes mais portas em sua aldeia do que há adultos.

3. E certifique-se de colocar pelo menos três camas no prédio com dois ou mais blocos vazios acima deles, onde seus aldeões irão se reproduzir.

4. Em seguida, faça pelo menos uma troca com seus aldeões.

5. E, cada aldeão deve ter três pães, 12 cenouras, 12 batatas ou 12 beterrabas em seu inventário para reproduzir. Você deve alimentá-lo para os aldeões.

6. E deixe dois aldeões ficarem sozinhos dentro de um prédio.

7. Agora, você deve ver um aldeão bebê em cerca de 20 minutos.

Palavras finais

Espero que, seguindo nosso guia, você consiga aumentar facilmente a população da sua vila no Minecraft, independentemente da versão do jogo que estiver jogando.

Além disso, certifique-se de proteger os moradores de sua aldeia. Estabeleça locais de trabalho suficientes para que eles estejam dispostos a negociar. Você também deve manter uma boa reputação na aldeia. Mas se estiver muito baixo, os golens de ferro irão bani-lo. Então você não poderá interagir com os aldeões.

