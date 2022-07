Apesar de muitas pessoas associarem essa prática apenas aos líderes e gestores, a verdade é que dar feedback para colega é importante e pode fazer a diferença na hora de trabalhar em equipe.

Por isso, neste texto nós reunimos algumas dicas que podem lhe ajudar a lidar com esse tipo de demanda de um modo muito mais equilibrado e tranquilo. Confira as nossas ideias de hoje. 😉

Como dar feedback para colega?

Existem algumas ações que podem ser colocadas em prática na hora de dar feedback para colega. A primeira delas é garantir que o seu discurso seja empático e respeitoso. Afinal, não é porque você é colega de trabalho (e não chefe) que pode falar qualquer coisa para quem está trabalhando com você, ok? Lembre-se de que poderia ser com você! E ninguém gosta de receber um feedback com uma dose de crítica destrutiva.

Por isso, fique atento ao seu tom de voz e postura, e saiba escolher as palavras na hora de dar um bom feedback. Abaixo você encontra outras dicas relevantes:

1. Agende um momento para essa conversa

Não dê um feedback nos corredores da empresa ou durante o café. É muito importante que você agende um momento propício para esse tipo de situação. Caso contrário, você poderá cair no erro de se deparar com a pessoa cansada, distraída, com pressa, com preguiça, etc. Por isso, foque em agendar para um momento adequado, a fim de garantir que ela também se prepare para a conversa e tudo flua ainda melhor.

2. Tenha o seu discurso bem definido

Desenvolva um discurso com começo, meio e fim. Não deixe para pensar nas palavras que serão usadas apenas no momento em que se encontrar com a pessoa. O ideal é que você se prepare com antecedência, para não acabar caindo no erro do improviso. Até porque se você quiser apenas improvisar, poderá usar palavras ambíguas e que até magoem a pessoa. Cuidado.

3. Comece apontando fatores positivos

No início da sua conversa, aponte fatores positivos sobre a pessoa. Fale sobre o que ela fez muito bem em determinada tarefa, e demonstre o orgulho que você sente por isso. Esse tipo de comportamento fará com que a pessoa não entre no modo defensivo e perceba que apesar da necessidade de melhoria, ela ainda tem muitos atributos importantes.

4. Apresente o que era o esperado

Em seguida, na hora de dar feedback para colega, foque em apresentar o que era esperado de determinada tarefa. Isto é, ao invés de dizer “você atrasou tudo”, tente dizer “esperávamos que o trabalho fosse entregue na data estipulada”. Assim, a frase fica menos agressiva e a pessoa conseguirá compreender melhor a sua mensagem.

5. Converse sobre possíveis mudanças

Depois de apresentar os pontos que deixaram a desejar, é hora de falar sobre as possíveis mudanças. Ajude o seu colega a enxergar quais caminhos ele pode seguir para sanar os gaps que apareceram no caminho profissional e, se possível, mostre-se disposto a ajudá-lo. Esse tipo de postura é muito importante! Afinal, amanhã pode ser que você esteja recebendo um feedback, não é mesmo? 😉