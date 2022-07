Como encontrar e acessar a pasta de inicialização do Windows 10 (funcionando)

Encontrar e acessar a pasta de inicialização no Windows 10 pode ser bastante fácil se você estiver familiarizado com as etapas e as seguir corretamente. A pasta de inicialização do Windows está disponível para os usuários com a estrutura de dados profunda exclusiva fornecida pelo Windows 10.

É bastante simples de usar e não tão complicado quanto os usuários fazem parecer. Ele provou ser mais útil para seus usuários no momento da necessidade e as pessoas acharam muito interessante depois de conhecer e reunir mais sobre ele.

Como o nome sugere, esta pasta pode ser acessada através do menu Iniciar. Os programas que estão disponíveis neste serão iniciados assim que o usuário ligar seu PC.

Após o login, os aplicativos iniciarão sozinhos após o usuário arrastar os atalhos dos aplicativos e trazê-los para a pasta de inicialização. É bastante fácil de executar.

Tudo sobre a pasta de inicialização do Windows:

Você pode encontrar o menu Iniciar no canto esquerdo na parte inferior de suas telas se estiver lidando com o Windows 10. Tudo o que você precisa fazer é navegar até o logotipo do Windows que está presente em suas telas e tocar nele. Você poderá acessar imediatamente o menu iniciar. Mas a pasta que você está procurando que é a pasta de inicialização não está disponível lá.

Existem algumas etapas que o usuário deve seguir antes de poder acessar o local da pasta de inicialização no Windows 10. Antes de seguir essas etapas, você deve saber que existem dois tipos de pastas de inicialização e são elas:

1. A pasta de inicialização exclusiva disponível para o usuário em um nível pessoal.

2. A pasta de inicialização comum disponível para contas de usuário no nível do sistema.

No caso de um sistema que tenha mais de uma conta logada, você receberá um atalho do Microsoft edge. Este atalho pode ser acessado na pasta “todos os usuários”. Mas, se uma única conta estiver conectada, ela será iniciada por conta própria.

Como acessar o local da pasta de inicialização no Windows 10

Vamos agora ver onde está localizada a pasta de inicialização no Windows 10.

Ambos os locais de “usuário atual” assim como “todos os usuários” pode ser acessado através do Windows 10 após seguir as etapas mencionadas abaixo.

Passo 1- Se o usuário estiver confortável e indo com o explorador de arquivos, vá direto para o “mostrar arquivos ocultos” que estará disponível em sua tela e habilite-o para acesso.

Passo 2- O usuário poderá facilmente encontrar o “todos os usuários” pasta de inicialização seguindo o caminho listado abaixo.

C:ProgramDataMicrosoftWindowsStartMenuProgramasStartUp

Para acessar o inicialização atual pasta, siga o caminho listado abaixo para acessá-lo facilmente.

C:Usuários[UserName]AppDataRoamingMicrosoftWindowsStartMenuProgramasStartUp

Etapa 3- Como mencionado anteriormente, se você quiser ir para o local de inicialização “todos os usuários”, inicie Executar no seu PC. Pressione a tecla Windows junto com a tecla R no teclado.

Em seguida, digite shell: inicialização comum e clique em OK.

Passo 4- Se você deseja acessar o usuário atual entre as duas pastas de inicialização, vá para a caixa de diálogo Executar e, na caixa de texto, digite shell: inicialização e clique em OK.

Conclusão:

Todos os links que você preencher nas pastas de inicialização ‘todos os usuários’ e ‘usuários atuais’ não serão iniciados assim que você efetuar login. Levará algum tempo e você terá que esperar algum tempo se alguns links não abrirem seja iniciado em tudo. Você deve evitar sobrecarregar seu sistema com links irrelevantes para seu bom funcionamento.

Se você não conhece o método para acessar o local da pasta de inicialização no seu PC com Windows 10, pode usar as etapas listadas acima. Além disso, se você tiver alguma dúvida, informe-nos sobre elas na seção de comentários abaixo.