Não é novidade para ninguém que o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo todo, não é mesmo? Pensando nisso, veja agora como escolher cafeteira de cápsula ideal para sua casa, afinal, esses aparelhos são perfeitos para quem é viciado em café e não gosta de fazer todo o processo de preparação da bebida manualmente.

Assim, considerando que existem cafeteiras de todos os tamanhos e modelos, seja para pessoas que tem mais pressa ou para as que preferem cafés mais estilosos, veja abaixo como escolher a cafeteira de cápsula ideal para sua casa.

Quem é amante do café expresso vai ler esta matéria até o final para saber como escolher cafeteira de cápsula ideal para sua casa! Confira quais aspectos considerar para saber qual é o melhor modelo para sua casa! Acompanhe a seguir:

Cafeteira Nespresso Inissia

A Nespresso é uma das marcas mais famosas na produção de cafeteiras e esse é o modelo com preço mais acessível da fabricante. Não à toa, a Nespresso Inissia é ideal para quem ainda não é muito exigente em relação à preparação de bebidas mais elaboradas com o pó de café.

Por ter apenas as funções mais básicas, essa cafeteira de cápsulas permite a extração de 40 ml para o café “curto” e 110 ml para o café “longo”. Assim, não existe a possibilidade de ristrettos (25 ml).

Saiba que, para fazer um café longo, será necessário adicionar a cápsula própria para isso, pois a proporção de pó dentro de cada uma é voltada exatamente para o tipo de bebida que queira preparar.

Muito fácil de ser usada, essa é uma cafeteira de cápsula ideal para sua casa, desde que a demanda pela bebida não seja tão alta. Com uma pressão de 19 Bar, essa cafeteira de cápsulas é maior do que os modelos de outras fabricantes.

Cafeteira Dolce Gusto Lumio

Ainda na faixa dos preços mais acessíveis, a Dolce Gusto Lumio é pequena e prática, já que possibilita a preparação de bebidas frias. Portanto, se você é um amante do ice coffee, essa é a cafeteira de cápsula ideal para sua casa.

Essa é perfeita para deixar em salas de estar e recepções de estabelecimentos menores. Assim, a Dolce Gusto Lumio é ideal para quem recebe visitas que, por sua vez, podem tomar café quente ou frio neste aparelho.

Ademais, um dos benefícios dessa cafeteira de cápsulas é a possibilidade de preparar chá gelado e até leite. Isso porque, ela já conta com algumas cápsulas com leite em pó misturado com o pó de café.

Como essa máquina não demanda um reservatório individual para leite e cappuccino, você pode deixar esse aparelho em salas de visitas. Assim, as pessoas com seus gostos variados podem escolher entre uma boa variedade de bebidas preparadas na hora.

Com um reservatório de 1 litro, essa cafeteira possibilita que você faça várias bebidas sequencialmente e a pressão é de 15 Bar, um pouco menor do que a anterior, mas boa o bastante para uma cafeteira de cápsulas.

Vale lembrar, no entanto, que essa cafeteira não aceita cápsulas de outras marcas e isso deixa o usuário limitado aos sabores disponíveis pela fabricante, Nescafé.

Cafeteira Três Corações Mimo

Por fim, trouxemos a cafeteira mais prática da lista: Três Corações Mimo. Uma das cafeteiras de cápsula ideal para sua casa que conta com a opção de inserir cápsula de retrolavagem ou lavagem interna.

Esse é um diferencial da marca que você não encontra nos modelos acima. Dessa forma, quem preza pela higienização total do material que prepara essa bebida, vai encontrar nesse item uma boa escolha.

A marca Três Corações garante que a limpeza feita com essas cápsulas removem resíduos que ficam no interior da máquina e garantem uma pureza maior durante a extração.

Mas, como as cápsulas dessa fabricante são únicas, seu custo acaba se tornando maior no preparo de cada bebida e essa é uma desvantagem dessa cafeteira.

Apesar de parecer bem limitante, vale a pena lembrar que essa é uma das marcas mais famosas na preparação de café. Portanto, existem dezenas de possibilidades para a preparação de bebidas diferentes.

Ideal para quem busca economia na hora de comprar bebidas, essa cafeteira de cápsulas fecha nossa matéria com chave de ouro!

Por fim, agora que você já conheceu alguns modelos interessantes de cafeteiras de cápsula, com certeza será mais fácil descobrir qual a melhor para a sua residência! Assim, não perca mais tempo e pesquise hoje mesmo aquela que você mais gostou!