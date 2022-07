Você sabe como escolher madeira para seu móvel planejado? Aliás, você sabia que algumas madeiras são as melhores opções para implementar esse estilo de mobília?

Se a resposta a ambas as perguntas for não, então você veio ao lugar certo. Portanto, hoje esclarecemos todas as suas dúvidas. Dessa forma, te ajudaremos a decidir como escolher a madeira ideal para seus móveis planejados!

O que considerar antes de escolher a madeira para seu móvel planejado?

Antes mesmo de pensar na aparência e beleza da madeira de seus móveis, o ideal é considerar a durabilidade e resistência do material. Afinal de contas, os móveis planejados são feitos para durar por muito tempo.

Além disso, a sua esquematização é feita justamente para encaixar perfeitamente no espaço da cozinha de uma determinada casa. Ou seja, ao se mudar será praticamente impossível encontrar outro espaço em que seus móveis planejados fiquem bem acomodados.

Ademais, muitas vezes, os móveis planejados são feitos de forma fixa, o que impede que eles sejam removidos e transportados para outro lugar. Por isso, a resistência e durabilidade são ainda mais importantes nesses casos.

No entanto, a aparência também deve pesar na sua escolha. Pois, como vimos anteriormente, os móveis planejados são feitos para durar uma vida. Sendo assim, você não quer escolher uma madeira da qual enjoe com facilidade. Ou pior: não goste do resultado e das combinações finais.

Como escolher a madeira para seus móveis planejados?

Além da resistência e durabilidade, bem como a beleza e boa aparência da madeira, existem outros fatores que devem contar na hora de escolher qual será o material utilizado para fabricar seus móveis planejados.

Por isso, pesquise bastante antes de se decidir, afinal não são todas que oferecem o mesmo custo benefício. Por exemplo, uma madeira mais cara pode oferecer mais durabilidade do que uma que seja mais barata. Dessa forma, é importante considerar.

Outro fator importante é que diferentes tipos de madeiras oferecem maior ou menor versatilidade e flexibilidade. Dessa maneira, pode implementar em mais estilos e designs de móveis.

Por isso, trouxemos a seguir, algumas opções de madeiras mais utilizadas e as ideais na fabricação dos móveis planejados. Confira:

1. MDF

O MDF é um dos tipos de madeira que oferece melhor custo-benefício. Ele se encaixa bem em diversos parâmetros tanto de orçamento quanto de design e estilo de decoração.

Muito querido pelos designers de interiores, o seu uso é ideal para desenvolver diversos layouts de móveis. Dessa maneira, agradando à maioria dos gostos e preferências.

Outro ponto positivo é que ele aceita bem diversos tipos de acabamentos ou até mesmo revestimentos. Assim, abre ainda mais o leque de possibilidades de combinações com o restante de sua mobília.

2. Madeira de demolição

A madeira de demolição é um tipo nobre de madeira, que é reutilizado para fazer novos móveis. Apesar de seu uso não ser comum para fabricar móveis planejados, a madeira de demolição confere aos itens um acabamento diferenciado.

Portanto, é o material perfeito para projetos especiais. Assim como, até mesmo para ambientar uma decoração mais rústica.

3. Mogno

Para quem deseja fazer móveis planejados que durem toda uma vida e que possam até mesmo ser passados de geração em geração, o mogno é a opção mais adequada.

Os móveis planejados feitos desse material ficam com aspecto mais avermelhado, por esse motivo. Então, por isso, a decoração combina com estilos mais clássicos.

Apesar de oferecer uma durabilidade bastante expressiva, é necessário dispor de um bom orçamento para investir em móveis planejados deste material. Pois, essa madeira costuma ser mais cara para os consumidores.

Como decidir qual é a melhor madeira para fazer meu móvel planejado?

Agora que você conhece os principais tipos de madeira utilizadas para a fabricação de móveis planejados, é hora de decidir qual se enquadra melhor em seu projeto.

Seja pelo estilo de decoração que você planeja implementar no cômodo ou mesmo pelo tamanho de seu orçamento, é necessário realizar uma boa pesquisa. Aliás, até mesmo consultar profissionais para ajudar você a decidir qual a madeira ideal para a fabricação de seus móveis planejados.

Por isso, faça pesquisas de mercado e orçamentos completos antes de decidir qual madeira utilizar. Após saber qual se enquadra melhor em sua decoração, bem como em seu orçamento, leve o projeto a um marceneiro e tenha os móveis que sempre sonhou.