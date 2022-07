Como escolher o segmento de franquia ideal?

O primeiro passo já foi dado: você finalmente decidiu em adquirir uma franquia. Assim, o passo seguinte é escolher o segmento de franquia ideal para você. Por isso que hoje, nós vamos dar dicas fundamentais para que sua escolha seja a mais acertada possível.

Sua cabeça deve estar muito indecisa diante de tantas opções de franquias existentes no mercado e, por isso, vamos te ajudar. Continue lendo até o final e siga as dicas que estamos apresentando!

Conheça 4 dicas fundamentais para escolher o segmento de franquia ideal

Saiba que este processo é fundamental para que tenha segurança e tranquilidade para escolher o segmento de franquia que é ideal para você. As suas preferências pessoais contam muito com este momento de dúvida.

Afinal, de nada adianta investir em um segmento de moda, se não entende nada e gosta de estar na cozinha.

1ª Dica: Tenha certeza daquilo que quer trabalhar

Você precisa optar por um segmento de franquia que realmente goste e se identifique. Assim, considere o que gosta de fazer, o que você tem interesse em aprender e o que mais se encaixa com a sua personalidade. Afinal, você ficará muito tempo do seu dia realizando esta atividade e nada melhor do que colocar seus esforços naquilo que acha bacana.

2ª Dica: Avalie o quanto de dinheiro você tem condições de investir

Tenha claro o quanto de aporte financeiro você conseguirá ter para investir em uma franquia. Afinal, não se deve comprometer toda a sua renda pessoal para isso, pois é preciso considerar que, nos primeiros meses, é possível que a sua lucratividade não seja a esperada.

Se você pretende contratar um empréstimo, avalie o quanto as parcelas de pagamento irão impactar no seu orçamento financeiro. É como diz o ditado: “Não faça o passo maior do que a sua perna alcança”.

Tenha um orçamento determinado para adquirir abrir a empresa, pois, no processo de seleção do franqueado, você precisa comprovar que tem condições financeiras de arcar com os custos iniciais do negócio.

3ª Dica: Conheça todos os setores de franquia que você pode escolher

Os segmentos de franquia são 11 e podem ser subdivididos em vários outros tipos. Assim, apresentaremos cada um para que você avalie e escolha aquele que mais se identifica:

Alimentação: este segmento envolve a atuação com negócios de vendas de alimentos, suplementos, comida congelada, fast-food, comidas saudáveis, petiscos, pizzas, restaurantes, comidas típicas, entre tantos outros subsegmentos. Sabe-se que o ramo de restaurantes é o mais lucrativo neste setor.

Casa e Construção: envolve negócios como venda de materiais de construção, locação de equipamentos, entre outros subsegmentos.

Comunicação, Informática e Eletrônicos: essa área engloba a atuação na comercialização de equipamentos, serviços de marketing, divulgação de marcas, serviços de consertos de equipamentos eletrônicos entre outros.

Entretenimento e Lazer: envolve negócios como cinemas, jogos, festas, esportes ao ar livre como paintball, arvorismo, entre outros.

Hotelaria e Turismo: conta com negócios como administração de hotéis e pousadas, agências de viagem e intercâmbio, guias turísticos entre outros.

Limpeza e Conservação: envolve negócios como limpeza e conservação de ambientes, venda de produtos de limpeza, entre outros.

Moda: venda de roupas, acessórios e calçados.

Saúde, beleza e Bem-estar: possui muitos subsegmentos como por exemplo as clínicas de estética, academias, venda de suplementos, entre tantas outras atividades.

Serviços Automotivos: envolve serviços de estética, mecânica, venda de acessórios, entre outros.

Serviços e outros negócios: envolve muitos subsegmentos como contabilidade, administração de empresas, controladoria, “marido de aluguel”, reformas, entre tantas outras atividades.

Serviços Educacionais: envolve escolas de idiomas, de reforço escolar, cursos profissionalizantes, escolas EAD, entre outros.

4ª Dica: Faça uma avaliação dos números do segmento escolhido

Faça uma avaliação efetiva sobre os números apresentados pelo segmento escolhido e, assim, considere se é algo rentável ou não. Perceba se os índices são bons, se há crescimento ou estagnação, ou ainda, crise no segmento.

Enfim, para escolher o tipo de franquia ideal para você, siga as nossas dicas e considere os apontamentos feitos neste artigo!

Afinal, queremos auxiliar nesse momento para que você tenha sucesso no segmento de franquia que deseja empreender.

Por fim, sugerimos que você coloque a mão na massa em uma atividade que realmente se identifica e que, principalmente, não comprometa suas finanças de forma descontrolada. Assim, busque sempre pesquisar muito para, então, conhecer todas as suas possibilidades antes de tomar uma decisão.

Lembre sempre que é fundamental avaliar os números do setor escolhido e ponderar se é algo válido e rentável para o futuro. Com essas 4 dicas fundamentais, certamente você alcançará o sucesso, além de trabalhar com o que ama. Boa sorte!