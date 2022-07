Pense no banheiro para além de suas necessidades fisiológicas. Nele, você toma aquele banho relaxante depois de um dia cansativo de trabalho, cuida de sua beleza e bem-estar. Este é um dos ambientes mais importantes da casa. Por isso que hoje, vamos ensinar como escolher revestimentos para banheiro e deixar este local ainda mais agradável.

O que preciso considerar para a escolha do revestimento do banheiro?

Na escolha do revestimento do banheiro, você precisa considerar que é necessário que os revestimentos sejam:

Resistentes à umidade

Fáceis de limpar

Bonito

Prático

Que se harmonize com os móveis e acessórios.

Tipos de revestimento para o banheiro

Existe no mercado uma infinidade de opções de revestimento para ser usado no banheiro, e assim, fica muito difícil escolher o melhor para o seu banheiro.

Sabemos, entretanto, o que não é recomendado para uso em banheiros: papeis de parede e tintas à base de epóxi, tendo em vista que o ambiente é úmido.

Na sequência, apresentaremos as tendências de revestimentos que estão sendo usados no momento:

Revestimento de pastilhas

As pastilhas existentes no mercado são de uma variedade imensa de efeitos e atendem a todos os gostos e estilos. Assim, a mescla das estampas confere um ar mais descontraído ao ambiente.

Sendo assim, se a sua opção for usar pastilhas, não esqueça que, pelas peças de pastilhas serem pequenas, existem muitos rejuntes para serem limpos, e devem ser limpos com frequência, para manter a limpeza do ambiente.

Revestimento de cerâmica

A cerâmica é uma opção que possui uma grande variação de padrões, é mais resistente, não requer mão-de-obra especializada e apresenta baixo custo diante dos outros tipos de revestimento.

Uma das maiores tendências no uso da cerâmica nos banheiros é a opção texturizada, para ser aplicada em uma parede do banheiro.

Revestimento de porcelanato

Apesar do custo mais alto, você encontra porcelanato de padrões diversos para atender às exigências. Assim, esta opção está em alta, e estão sendo feitos mais estudos para garantir a qualidade e a variedade das opções de forma a atender as tendências de decoração.

Os tipos de porcelanatos mais indicados para usar em banheiros são os antiderrapantes ou os acetinados.

Revestimento de mármore e granito

Estes revestimentos são caros, mas clássicos, dando um estilo elegante e atual para o banheiro. Tanto o mármore quanto o granito exigem que o corte seja perfeito, pois a beleza do banheiro ficará nos acabamentos.

Estes materiais exigem cuidados na limpeza e conservação, uma vez que dependendo do produto utilizado pode causar manchas, por causa da porosidade da pedra. Sabe-se, porém, que o granito é menos poroso do que o mármore.

Revestimento de vinil

Aplique sem medo o vinil no banheiro, pois tem resistência à umidade. Além disso, existem diferentes padrões de vinil, sendo que o mais usado é aquele que imita madeira. Além disso, é possível escolher entre os mais rústicos, o estilo industrial ou um estilo mais natural.

Possui menor custo do que o porcelanato, e sua limpeza e manutenção é muito fácil.

Revestimento de ladrilho hidráulico

O ladrilho hidráulico é uma forma de revestimento que nos remete a uma viagem no tempo, pelo seu charme e nostalgia.

Este revestimento exige mão-de-obra especializada em sua colocação, e cuidados na limpeza e manutenção para evitar manchas.

Pintura como revestimento

Pintar o banheiro também funciona como revestimento do ambiente. Porém, para isso, é necessário optar entre as cores de tintas e as opções de tintas existentes no mercado.

Dessa forma, a vantagem de usar pintura como revestimento é a não existência de rejuntes para fazer limpeza, além de ser de fácil aplicação. É uma opção mais prática e rápida de realizar.

Revestimento usando cimento queimado

De fácil fabricação, você encontra no cimento queimado alta resistência e pode aplicar sobre outros revestimentos.

Entre as vantagens do uso do cimento queimado, está a facilidade de aplicação e a possibilidade de produzir diversas tonalidades e efeitos. Assim, seu banheiro pode ser transformado num ambiente aconchegante e acolhedor, utilizando as mais variadas opções de revestimentos para banheiros existentes no mercado.

Por fim, avalie com carinho as opções que apresentamos neste artigo e faça uma boa escolha, principalmente para contribuir para produzir um espaço criativo e bonito! O banheiro não precisa e nem deve ser um local de rápida passagem, afinal, várias vezes ele se faz necessário em nossos dias, não é mesmo?

Assim, aposte em nossas dicas para criar um local seguro, bonito e bem conservado! Com certeza fará toda a diferença no seu dia a dia!