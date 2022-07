Hoje vamos te mostrar como escolher tapete que combina com a sala. Afinal, essa peça pode dar um charme todo especial para o cômodo. Por isso, escolher a peça certa faz com que sua decoração fique mais bonita e harmoniosa.

Então, se ficou interessado sugerimos que fique com a gente. Assim, não deixe de ler até o final para ficar por dentro deste assunto.

Qual o melhor tipo de fibra para o tapete

O primeiro passo para decidir qual tapete comprar, é saber qual o melhor tipo de fibra. A propósito, existem diversos tipos de tapete, sendo que, os principais são os de fibra natural e sintética.

Logo, para quem está buscando um tapete com toque macio e que se adapte bem a qualquer temperatura, os de fibra natural são os ideais.

Enquanto, para quem busca mais praticidade e comodidade, os tapetes de fibra sintética são a melhor opção. Pois, oferecem muita facilidade de limpeza e são perfeitos para quem tem crianças ou pets em casa. Além do mais, para quem é alérgico, esse material é mais recomendável.

Pois, as opções em fibra natural acumulam muita poeira e ácaros. Consequentemente, pode causar crises de asma e alergias.

Como combinar o tapete com a decoração

Agora que você já sabe como escolher o tipo de fibra de seu tapete, é hora de pensar a respeito da estética e beleza do item.

E uma boa forma de combinar o tapete com a sala, e assim, criando uma decoração harmoniosa é começar pelo restante da decoração do cômodo. Afinal, cada estilo pode combinar melhor com determinados tipos de tapete.

Para decorações mais modernas, prefira tons neutros como creme e cinza. Ademais, as linhas retas também caem muito bem.

Agora, se estiver buscando um tom mais urbanizado e atemporal, foque em cores fortes. Por exemplo, tons mais escuros como azul-marinho e preto criam um ar mais sóbrio para sua decoração.

Para as decorações rústicas, farmhouse ou as decorações naturais e boho, prefira os tapetes de fibra naturais. Por exemplo, os que imitam pelos ou pele de animal. Pois, eles emprestam um aspecto bastante acolhedor para sua sala.

Como combinar o tapete com a mobília

Se sua sala não tiver um estilo de decoração bem definido, você pode usar a mobília como ponto de partida para escolher seu tapete.

Para isso, tasta ter em mente qual o tipo dos móveis que você quer para o seu cômodo. Assim, o tapete arremata o estilo que deseja, e ainda faz uma bela combinação.

Por exemplo, se sua mobília é mais neutra, opte por tapetes mais escuros e com estampas variadas. Dessa forma, criará pontos de destaque para seus móveis.

Agora, se sua mobília for mais chamativa, com móveis coloridos e com design contemporâneo, opte por tapetes neutros, em tons de branco e cinza.

Portanto, sempre busque criar um contraste entre os móveis e o tapete. Assim, deixando sua decoração ainda mais harmoniosa.

Quais são as tendências em tapetes para esse ano

Todo ano, as tendências em decoração mudam e o que estava em alta no ano anterior, para o atual já pode estar ultrapassado. No ano passado, as cores mais neutras eram tendências. Enquanto, atualmente, deram lugar a tons mais alegres e vibrantes.

No caso dos tapetes, as formas geométricas chegaram com tudo em 2022. Com isso, já estão ganhando espaço nas casas e corações dos designers de interiores.

Além das formas geométricas, qualquer forma que varie da tradicional, quadrada ou retangular, pode ser muito bem-vinda. Pois, assim deixará a decoração da sala mais divertida e despojada.

Cores fortes, tanto as mais sóbrias quanto as mais vibrantes e alegres também são uma boa pedida para agregar mais vida à paleta de cores da sala. Aposte em tons de amarelo, azul e vermelho.

No entanto, os tapetes brancos, creme ou cinza nunca saem de moda. Afinal, esses tons neutros combinam bem com qualquer tipo de decoração ou mobília. Apesar de serem mais básicos, essas cores podem agregar muito estilo e personalidade na sua sala.

Ademais, os clássicos sempre trazem consigo um ar mais elegante e sofisticado.

Gostou de saber mais sobre como escolher um tapete combinando com a sala? Então, se inspire e escolha um belo tapete para compor a decoração, deixando-a mais bonita e convidativa.