Como expulsar alguém da Netflix no celular/PC 2022

Uma assinatura Netflix permite que nossos membros transmitam programas de TV e filmes sem interrupção comercial em qualquer dispositivo habilitado para internet. Mas geralmente acontece que compartilhamos nossas contas premium com pessoas diferentes. Se você acredita que alguém invadiu sua conta Netflix, ou se você está apenas irritado porque as pessoas estão monopolizando sua Netflix, você pode conseguir expulsá-los.

Quando você chega em casa para assistir a um dos melhores novos programas da Netflix e sua conta está sobrecarregada, é frustrante. Bem, para se livrar disso, você precisa expulsá-los da sua conta premium da Netflix. No entanto, para saber como expulsar alguém da Netflix, siga este guia até o final.

Como obter os detalhes do dispositivo conectado no Netflix?

Se você encontrar algum dispositivo suspeito entrando em sua conta Netflix, você deve estar ciente deles. Pense nisso. Se você assiste regularmente ao conteúdo da Netflix em seu laptop, mas nunca fez login na sua SmartTV, isso é suspeito.

Podemos ver na Netflix quais dispositivos usaram recentemente a conta com base na atividade recente de streaming do dispositivo. No entanto, além de mostrar o endereço IP de cada dispositivo e a localização, também mostra a última vez em que foi transmitido.

Portanto, se você deseja saber quais são os diferentes dispositivos conectados à sua conta Netflix, deve executar estas etapas:

Inicie um navegador de sua escolha e faça login no Netflix. Você pode então passar para o Conta configurações passando o mouse sobre o ícone do perfil no canto superior direito. Em seguida, selecione Atividade recente de streaming do dispositivo no menu Configurações. Ele também mostrará quando alguém usou um dispositivo específico para transmitir de um endereço IP específico nos últimos três meses. Um local também será exibido onde o dispositivo está fazendo logon. Você deve expulsar qualquer dispositivo que pareça suspeito, como endereços IP ou dispositivos desconhecidos.

Como expulsar alguém da Netflix 2022

A Netflix tem uma opção para sair do seu dispositivo que você pode usar para expulsar alguém da Netflix. No entanto, você não pode expulsar remotamente um dispositivo. Isso significa que você deve sair de todos os dispositivos para fazer isso. No entanto, cada dispositivo que usa sua conta Netflix será desconectado e removido. Então, caso você não saiba como expulsar alguém da Netflix, aqui estão as etapas:

Inicie um navegador de sua escolha e faça login no Netflix. Você pode então passar para o Conta configurações passando o mouse sobre o ícone do perfil no canto superior direito. Agora você pode sair de todos os dispositivos clicando no botão Sair de todos os dispositivos opção em Configurações. Na página seguinte, clique Sair para confirmar sua escolha.

Sua conta Netflix agora será desconectada de todos os dispositivos, incluindo o que você está usando. Mas, para garantir que ninguém faça login novamente usando a mesma senha, você precisa redefinir sua senha para garantir que eles nunca tenham acesso à sua conta premium.

Como alterar a senha da sua conta Netflix?

Então, como já mencionamos, como expulsar alguém da Netflix; portanto, agora é hora de alterar sua senha do Netflix.

As alterações de senha são necessárias se alguém ainda estiver acessando sua conta Netflix. Isso ocorre porque algumas pessoas salvam as senhas em seus dispositivos para que possam fazer login instantaneamente; portanto, alterar a senha será a opção correta. Então, vamos verificar as etapas para fazer isso,

Inicie um navegador de sua escolha e faça login no Netflix. Você pode então passar para o Conta configurações passando o mouse sobre o ícone do perfil no canto superior direito. Em seguida, clique no botão Mudar senha opção sob o Associação e cobrança seção. Digite sua senha atual e nova na próxima página e clique em Salvar . Além disso, não se esqueça de marcar o Exigir que todos os dispositivos façam login novamente com a nova senha opção.

É possível ativar a autenticação de dois fatores na Netflix?

Bem, a partir de agora, não há esse recurso disponível que você possa usar para fornecer uma camada extra de segurança à sua conta Netflix. Portanto, sempre que você descobrir que as credenciais da sua conta estão comprometendo outras pessoas, certifique-se de alterá-las imediatamente.

Da mesa do autor

Por último, recomendo cancelar sua assinatura Netflix se sua conta Netflix foi comprometida e você não pode recuperá-lo mesmo depois de alterar a senha. Independentemente de você conseguir acessar sua conta, sua empresa de cartão de crédito/débito poderá interromper os pagamentos.

De qualquer forma, é isso do nosso lado. Obrigado por tomar o tempo para ler este guia. Esperamos que você ache útil. Mas, caso você ainda tenha alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo e nos avise.

ARTIGOS RELACIONADOS: