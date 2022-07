Como fazer espada Netherite no Minecraft 2022

No Minecraft, as espadas são consideradas armas brancas. Eles são usados ​​em combate corpo a corpo com mobs. E a espada netherita deve ser um dos seus objetivos finais do Minecraft se você for um verdadeiro fã incondicional. É de longe a espada mais poderosa disponível no jogo.

No entanto, tudo tem um preço. Porque fazer é difícil. E há muitas etapas envolvidas.

Mas, não se preocupe. Aqui vai explicar como fazer uma espada netherita no Minecraft.

Como fazer armas Netherite no Minecraft

Minecraft enfatiza a importância de armaduras e armas. É especialmente importante quando a dificuldade do jogo é difícil.

E, contra mobs hostis em um jogo, os itens usados ​​para criar armas e armaduras fazem uma enorme diferença.

Geralmente, as armas feitas por Netherite são as mais duráveis ​​e causam mais dano. Netherite pode ser obtido por detritos de mineração antigos que aparecem no Nether.

E pode gerar em qualquer lugar entre os níveis Y 8 e 119. Mas, principalmente, gera em Y 15 e superior.

Como obter Netherite?

Uma arma Netherrite no Minecraft só pode ser obtida com quatro blocos de detritos antigos.

Os detritos antigos precisam ser fundidos para obter sucata de netherita, uma vez que consiste em quatro blocos.

Na mesa de trabalho, os jogadores podem combinar as quatro peças de sucata de Netherite com quatro lingotes de ouro para criar um lingote de Netherite.

Há também um livro de receitas no qual eles podem encontrar a receita para lingotes de Netherite.

Coisas necessárias

Não é possível fazer diretamente uma Espada Netherita. Deve ser feito de diamantes. E, depois disso, você deve atualizá-lo.

Também pode flutuar na lava. E causa 9 de dano com 4,5 corações (na Edição Bedrock). A Edição Java lida com 8 pontos de saúde (4 corações).

Para fazer a Espada Netherrite no Minecraft, você só precisa de duas coisas.

1 espada de diamante

1 Lingote de Netherita

Uma mesa de ferraria é necessária para isso. E, se você ainda não tem um, não se preocupe. Nós vamos te mostrar como.

A maneira mais fácil de fazer Lingotes Netherite é minerar Detritos Antigos no Nether. Em seguida, você tem que fazer Scrap Netherite.

Lingotes de netherita podem ser produzidos misturando os restos de netherita com lingotes de ouro.

Como fazer uma mesa de metalurgia

Também pode-se dizer que esta é uma das partes principais do Making Netherite Sword no Minecraft. Existem apenas duas coisas que você precisa para fazer uma Mesa de Metalurgia.

4 Pranchas de Madeira

2 lingotes de ferro

Agora você pode abrir sua mesa de trabalho. Coloque os itens na mesa como mostrado abaixo. Mova a Mesa de Metalurgia para o seu inventário.

Ele converte engrenagem de diamante em engrenagem de netherita. Além disso, pode ser usado para fazer de qualquer aldeão um ferreiro.

A mesa de ferraria também pode ser controlada pelos seguintes comandos:

Comando Java Edition 1.14 e superior: /give @p smithing_table 1

PE, Xbox One, Switch, Win 10, Education Edition: /give @p smithing_table 1 0

Mineração de detritos antigos

Detritos Antigos são comumente encontrados no Nether em Y=15. Então, pegue detritos de diamante com uma picareta de diamante de pelo menos II.

No entanto, a lava pode ser encontrada durante a mineração. Por esta razão, várias poções de resistência ao fogo são recomendadas.

Detritos Antigos também podem ser encontrados em alguns Baús encontrados em Bastion Remnants.

Construir Retalhos Netherite

Um forno ou um alto-forno é necessário para fazer sucatas de Netherite. O primeiro passo é abrir o forno.

Em seguida, insira Ancient Debris na caixa em cima da fornalha. E, encha a caixa de combustível inferior com qualquer item de combustível. Em seguida, coloque Netherite Scrap em seu inventário.

São necessários pelo menos quatro fragmentos de Netherite. Você também receberá 2 pontos de experiência.

Construir Lingote de Netherite

A forma final de Netherite necessária para fazer a Espada Netherite no Minecraft é esta.

E, na mesa de trabalho, você precisa combinar quatro lingotes de ouro e quatro pedaços de netherita para fazer lingotes de netherita.

Mineração de minério de ouro requer uma Picareta de Ferro ou superior, caso contrário, não cairá nada.

Há também alguns baús em Bastion Remnant que contêm Netherite Ingots. E você pode receber seis lingotes de netherita se tiver um bloco de netherita.

Em seguida, faremos uma espada de diamante usando a receita da espada Netherite no Minecraft.

Fazer espada de diamante

Espadas de diamante têm +7 de dano. E, existem apenas dois materiais necessários para fazer uma espada de diamante.

Esses dois devem ser colocados na mesa de trabalho. Em seguida, pegue a Diamond Sword do inventário para a mesa de trabalho.

A Diamond Sword também pode ser encontrada em Ender City. Agora, todas as nossas tarefas foram concluídas.

Então, vamos construir o Espada Netherite no Minecraft.

Faça a Espada Netherita

Vamos agora fazer uma Espada Netherite no Minecraft. A atualização do Nether introduziu esta arma. E esta é a espada mais forte do Minecraft. Além disso, causa mais dano.

As armas de Netherrite também têm o benefício de não serem destruídas pela lava.

Em seguida, abra sua Mesa de Metalurgia e coloque a espada de diamante na primeira caixa. em seguida, adicione os lingotes de netherita à segunda caixa da mesa de ferraria.

Palavras finais

Esperamos que agora você saiba os passos exatos sobre como fazer uma espada netherita no minecraft. Obrigado por ler este artigo. Esperamos que você tenha achado valioso.

ARTIGOS RELACIONADOS: