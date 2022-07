Como fazer mistura caseira para desincrustar vaso sanitário?

A limpeza do banheiro é aquela que mais se deve ter cuidado para que não permaneça nada sujo ou com microrganismos. Afinal de contas, é o ambiente mais propício para a proliferação de bactérias devido a sua grande quantidade de umidade. Sendo assim, desincrustar o vaso sanitário se torna uma tarefa de extrema importância, podendo ser, inclusive, auxiliada por uma mistura caseira.

Via de regra, essas crostas são acumulados de sujeiras que impregnam no material da privada e associados com agentes potencialmente infecciosos. Por isso, a regularidade da higienização acaba por ser fundamental para manter todo o ambiente limpo, evitando, assim, a transmissão de doenças.

Confira métodos para desincrustar vaso sanitário com mistura caseira

Nesse sentido, algumas substâncias já são conhecidas por complementar os afazeres domésticos como, por exemplo, o vinagre e o bicarbonato de sódio. De fato, esses compostos serão úteis, principalmente porque são fáceis de encontrar nos supermercados e simples de manipular.

Além disso, o limão é outro componente proveitoso para fazer uma mistura caseira que serve para desincrustar vaso sanitário. Isso porque esse fruto contém um potencial esterilizante, sendo capaz de combater diversos microrganismos com o seu caráter mais ácido. Portanto, saiba de misturas caseiras com estes ingredientes a seguir.

Bicarbonato de sódio e Coca Cola para desincrustar vaso sanitário

As bebidas gaseificadas em geral são excelentes para ajudar a retirar manchas de superfícies, inclusive aquelas presentes no banheiro. Pois, a sua carbonatação gera o ácido carbônico, uma substância eficaz na eliminação de resíduos impregnados. Normalmente, o seu uso é associado a outro composto, como o bicarbonato de sódio.

Nesse contexto, mesmo não sendo muito agressivo, é interessante usar luvas para fazer a mistura caseira e evitar o contato com os olhos. Além do mais, após desincrustar o vaso sanitário, é importante que o local seja limpo com água e sabão para evitar o surgimento de formigas. Pois, todos sabem que o refrigerante contém muitos açúcares.

Ingredientes

350 ml de Coca Cola

240 ml de vinagre (de álcool ou branco)

36 gramas (3 colheres de sopa) de bicarbonato de sódio

Modo de preparo e de uso

Primeiramente, deve-se separar um recipiente vazio e usá-lo para diluir o bicarbonato no vinagre, sempre mexendo bem para que não fique com aquelas “bolinhas”. Em seguida, é preciso deixar reservado, pois o uso da solução será feito após da ação do refrigerante.

Sendo assim, será preciso despejar a quantidade de Coca Cola diretamente sobre a crosta e esperar que aja por aproximadamente 30 minutos. Posteriormente a esse tempo, será necessário esfregar o local com uma escova para retirar o excesso.

Agora, chegou a vez de adicionar a mistura caseira de vinagre com bicarbonato de sódio para terminar de desincrustar o vaso sanitário, visto o seu caráter efervescente. Então, após 15 minutos, deve-se esfregar mais uma vez e, sem demora, enxaguar a região.

Vinagre branco e limão

Nessa segunda receita, o poder de desinfecção é muito maior por conta da presença do limão. Como dito, ele elimina bactérias e pode ser muito útil para limpar qualquer coisa. Geralmente nas receitas caseiras, ele se junta com outro elemento, o qual, nesse caso, é o vinagre branco.

Como esse último é um composto ácido, ele também auxilia na retirada da sujeira impregnada nos materiais. Portanto, sendo um bom neutralizador quando, posteriormente, adicionar o sabão. A propósito, é importante que seja o branco, pois o de álcool pode não gerar o mesmo resultado.

Ingredientes

120 ml de vinagre branco

500 ml de suco de limão

Modo de preparo e de uso

Novamente, em um recipiente vazio, deve-se acrescentar os dois itens e misturar bem. Caso a crosta esteja muito grande e difícil de sair, é possível colocar um pouco de sabão líquido junto com a solução. Por exemplo, de preferência, um detergente neutro.

Em seguida, será preciso utilizar uma esponja de aço para mergulhar na mistura e esfregar diretamente no local. Como essa receita tem uma maior potencialidade antimicrobiana do que, de fato, para desincrustar vaso sanitário, é necessário esfregar de uma maneira mais enérgica.

Por isso, talvez seja interessante repetir o processo, no mínimo, duas vezes, para que o resultado final seja totalmente efetivo. Outra ferramenta que pode ser usada é a lixa d’água. Pois, o seu material é mais áspero e resistente, requerendo menos força física para retirar a crosta, mesmo que a mistura caseira seja um pouco menos vigorosa.