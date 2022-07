Como fazer paisagem de uma página no documento do MS Word

O Microsoft Word é o editor de documentos para usuários do Windows. Se você usa um PC com Windows, pode usar o pacote Microsoft Office para todo o trabalho relacionado a documentos. Quando você cria um novo documento no Word, a orientação da página é definida automaticamente como retrato.

A orientação retrato da página é melhor para edição de texto, mas quando se trata de adicionar imagens ou gráficos ao documento do Word, o modo Paisagem é o que a maioria das pessoas considera.

Então agora, como você pode fazer apenas uma paisagem de uma página no Word? Bem, isso não é uma tarefa muito difícil de fazer. Neste artigo, discutiremos o processo passo a passo de criar uma paisagem de uma página no Word.

Faça uma paisagem de página no documento do MS Word

Ao trabalhar com texto, você sempre pode optar pela orientação retrato, mas se precisar adicionar imagens e gráficos, terá que optar pela orientação paisagem. Para faça apenas paisagem de uma página no Wordsiga os passos abaixo-

Abra o documento do Word no qual você está trabalhando. Assim que você abrir o documento MS Word coloque o cursor no início da página onde deseja fazer a Paisagem.

Após colocar o cursor no início da página, clique no botão Esquema opção na barra da faixa de opções.

A seguir, clique no Rompe opção e depois Clique no Próxima página opção na seção Página de Seções.

Agora, clique no Orientação opção no Menu de layout e clique no Paisagem. Isso transformará a página atual e todas as páginas anteriores no modo paisagem.

Em seguida, você deve virar todas as páginas restantes para a orientação retrato. Para fazer isso, vá até a próxima página e coloque o cursor no início.

Clique novamente no Esquema opção no menu Faixa de opções.

Clique em Rompe e depois clique em Próxima página .

Feito isso, clique em orientação e depois clique em Retrato.

Fazê-lo vai mudar a orientação das outras páginas para retrato.

Faça uma paisagem de texto específica no Word

Se você deseja criar uma paisagem de texto específica no Word, também pode fazer isso. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Documento do Word e realce o texto que você deseja fazer Paisagem.

Dirigir a Layouts e clique em Margens .

A seguir, clique em Margens personalizadas na parte inferior do menu.

No Configurações da página janela, clique no botão Paisagem opção sob o Orientação seção no Margens seção.

Clique no menu suspenso ao lado do Aplicar a caixa e clique na opção para Texto selecionado.

Clique em OK para confirmar as alterações.

Isso converterá o texto específico para o modo paisagem no Word.

Palavras finais

É assim que você pode criar uma paisagem de uma página no Word. Também discutimos a criação de uma paisagem de texto específica em um documento do Word. Seguindo as etapas acima, você pode alterar facilmente a orientação do Word.

