Como funciona o Clube de Empréstimo PicPay?

O PicPay entrou no mercado financeiro trazendo diversos benefícios para o meio, sempre inovando em tecnologias para melhorar a vida financeira das pessoas. A partir da sua criação em 2012, a empresa trouxe uma das primeiras carteiras digitais com QRcode do mundo. Entre as suas conquistar, no ano passado, a empresa chegou a marca de mais de 5 milhões de estabelecimentos.

Dentre as ferramentas do PicPay, o Clube de Empréstimo vem se destacando, este é uma modalidade de empréstimo com um diferencial inovador. Ao pedir o empréstimo, um investidor irá emprestar o dinheiro e garantir um lucro com isso.

Como investir no Clube de Empréstimo do PicPay

O Clube de Empréstimo funciona de maneira bem simples. Basicamente, você investe o seu dinheiro em uma pessoa ou empresa, então você recebe o retorno todo mês de forma parcelada e com rendimento. Além disso, todo o procedimento é realizado apenas no aplicativo do PicPay, conectando você e a pessoa que precisa de um empréstimo.

Outro ponto a se destacar é que, todos os empréstimos realizados passam previamente por uma análise de risco. Contudo, é apenas você que avalia se escolhe o melhor rendimento e segurança. Deste modo, a pessoa que recebeu passa a te pagar todo mês com o rendimento aplicado e as taxas de IOF descontadas.

Porém, ainda há o risco de quem pediu o empréstimo não pagar, ou atrasar as parcelas. Caso isso aconteça, o PicPay não se responsabiliza pelo pagamento do empréstimo, a empresa só será intermediadora das transações e realizando todas as cobranças por você.

Com esta modalidade, é possível investir até R$ 15 mil por pessoa ou empresa, sendo este o teto máximo. Logo, você pode investir em quantas vezes quiser, desde que não ultrapasse o valor por pessoa. Contudo, os empréstimos também dependem das ofertas de investimento.

Como pedir um empréstimo

Para realizar um empréstimo no Clube de Empréstimo, é simples e tudo realizado pelo celular. Basta acessar a sua carteira, tocar em empréstimos e escolher a modalidade “Clube de Empréstimo”. Feito isso, toque em simular empréstimo e ir seguindo o passo a passo.

Após realizar o pedido de empréstimo, o PicPay buscará alguém para investir em você, esta etapa pode acontecer em até 7 dias. Após a busca, o dinheiro é arrecadado e transferido para a sua Carteira PicPay. Além disso, caso o seu pedido não arrecade o valor total dentro do prazo, ele será cancelado gratuitamente. Saiba que, caso você queria, é possível realizar outra solicitação nova com um valor diferente.

Uma dos principais benefícios deste empréstimo é que ele é feito totalmente online, pelo aplicativo do PicPay, sem precisar recorrer a um banco, além de conseguir boas taxas e não ter contato direto com o investidor.

Já com relação às condições de pagamento e parcelamento, essas são escolhidas por você. Além disso, o PicPay possui uma parceria com a Crednovo. Deste modo, o cliente fica isento de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). E por fim, a empresa também cuida de toda a parte burocrática, além de garantir segurança para ambas as partes.