Como funciona o vestibular da UPE?

Vestibular UPE: como o processo seletivo funciona?

A UPE, Universidade de Pernambuco, é uma instituição pública que foi fundada no ano de 1965. A principal sede da universidade está localizada na cidade de Recife.

Nos dias de hoje, a UPE possui mais de 21 mil alunos e um grande corpo docente formado por mais de mil docentes. Ainda, por causa do grande número de cursos de graduação oferecidos pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos vestibulandos.

Ficou interessado em saber mais sobre o vestibular da UPE? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre as formas de ingresso na universidade.

Vestibular UPE: SSA

A UPE possui um interessante método para selecionar os seus futuros alunos: o SSA, Sistema Seriado de Avaliação.

O sistema prevê a aplicação de uma prova para o candidato ao final de cada uma das séries do ensino médio. As provas formarão a pontuação total do candidato quando, ao final do terceiro ano, forem somadas aos resultados obtidos em cada uma das provas do ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio.

Para cada uma das etapas, o candidato deverá se inscrever, pagar a taxa de inscrição e informar sua preferência por uma língua estrangeira.

Você pode conferir mais informações sobre cada uma das três fases do SSA no site oficial do vestibular: https://processodeingresso.upe.pe.gov.br/

Vestibular UPE: vagas

O SSA é responsável por 50% das vagas disponibilizadas pela Universidade de Pernambuco. As vagas restantes são disponibilizadas aos candidatos no SISU, Sistema de Seleção Unificada. O SISU é uma plataforma do Ministério da Educação (MEC) que distribui as vagas aos candidatos inscritos.

Vestibular UPE: cotas

Respeitando a legislação em vigor, a UPE aplica o sistema de cotas sobre as vagas oferecidas. Mais detalhes sobre o funcionamento das cotas na instituição poderão ser encontrados no site oficial da universidade.