Como funciona o Vestibular da USCS?

Vestibular USCS: aquilo que você precisa saber sobre o processo seletivo

A USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, é uma instituição de ensino superior e pública que foi fundada no ano de 1968.

Atualmente, a instituição oferece mais de quarenta cursos de graduação e outros de especialização, contando com quase seis mil alunos matriculados.

Por causa do grande número de oportunidade oferecidas pela instituição, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos vestibulandos.

Ficou interessado em saber mais sobre o processo seletivo da USCS? Então o artigo é para você! Continue lendo para conhecer as formas de ingresso na universidade.

Vestibular USCS: principais informações

Com início de aulas ocorrendo no mês de agosto, a USCS realizou a aplicação de provas dos vestibulares durante todo o mês de julho para preencher as vagas remanescentes para os cursos que terão início no segundo semestre.

A nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, pode ser usada como um dos critérios de avaliação para o ingresso na USCS. As outras duas maneiras de ingresso na USCS consistem na elaboração de uma redação, que pode ser feita remotamente, e a análise do histórico escolar do candidato durante seu período de estudo no ensino médio.

Vestibular USCS: curso de Medicina

As modalidades citadas não se aplicam para a seleção de alunos para o curso de Medicina, o qual possui um processo seletivo totalmente diferenciado.

Para esse curso, as provas devem ser realizadas em datas e horários distintos dos demais e também de forma presencial.

Vestibular USCS: EaD

O EaD, Ensino a Distância, é também uma das modalidades de ensino disponíveis na USCS. A orientação é que o candidato faça sua inscrição normalmente, somente indicando que deseja optar pela modalidade EaD.

O próximo passo é o pagamento da taxa de inscrição. O edital do vestibular deixa claro que, após o pagamento da taxa, a USCS não fará a mudança de cursos EaD para aqueles oferecidos em modalidade presencial.