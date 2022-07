Como habilitar o agendamento de GPU acelerado por hardware no Windows 11?

O agendamento de GPU acelerado por hardware é um recurso do Windows 11 com o qual você poderá reduzir a latência e melhorar o desempenho do seu PC. Esse recurso permite que a GPU gerencie sua memória. Com o agendamento de GPU acelerado por hardware ativado, a CPU descarrega algumas tarefas de alta prioridade para sua GPU. Isso permite que a GPU gerencie tarefas com uso intenso de gráficos. Isso reduz a carga em sua CPU, aumentando assim seu desempenho.

Então, como você pode habilitar o agendamento de GPU acelerado por hardware no Windows 11. Você pode habilitar facilmente esse recurso no seu PC com a ajuda do aplicativo Configurações ou também através do Editor do Registro.

Ativar ou desativar o agendamento de GPU acelerado por hardware do Windows 11

Neste artigo, discutiremos como você pode habilitar o agendamento de GPU acelerado por hardware no Windows 11.

Ativar o agendamento de GPU acelerado por hardware usando as configurações

A primeira maneira de habilitar o agendamento de GPU acelerado por hardware no Windows 11 é usando o aplicativo Configurações. Para isso, siga os passos abaixo-

Imprensa Windows + eu combinação de teclas para abrir o Definições aplicativo.

combinação de teclas para abrir o aplicativo. Dirija-se ao Sistema guia no Definições aplicativo.

guia no aplicativo. Agora do lado direito, clique no botão Exibição opção.

A seguir, clique no Gráficos opção sob o Configurações relacionadas seção.

Na tela seguinte, clique no botão Alterar configurações gráficas padrão opção.

Agora, ative a alternância para Agendamento de GPU acelerado por hardware.

Uma vez feito, reinicie o seu PC para salvar as alterações.

Habilitar o agendamento de GPU acelerado por hardware usando o Editor do Registro

Outra maneira de habilitar o agendamento de GPU acelerado por hardware é usando o Editor do Registro. Abaixo estão as etapas para habilitar esse recurso no seu PC com Windows 11 com a ajuda do Editor do Registro –

Clique no Começar ícone na barra de tarefas para abrir o Menu Iniciar. No Menu Iniciar procurar por Editor do Registro e clique na primeira opção para abri-lo.

ícone na barra de tarefas para abrir o No procurar por e clique na primeira opção para abri-lo. No Editor do Registrová para o seguinte caminho-

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers

Na barra lateral esquerda, clique com o botão direito do mouse no Drivers gráficos pasta e clique em Novo e depois Valor DWORD (32 bits).

Nomeie a nova chave que você criou como HwSchMode.

Observação- Você só deve criar essa chave se ela não estiver presente por padrão.

No lado direito, clique duas vezes na nova chave que você criou para editá-la.

Aqui, altere o Dados de valor a partir de 0 para 2 e clique em OK.

Feche o Editor do Registro e reinicie o PC para salvar as alterações. Isso permitirá o agendamento de GPU acelerado por hardware usando o Editor do Registro.

Como desativar o agendamento de GPU acelerado por hardware no Windows 11

Você pode desabilitar facilmente o agendamento de GPU acelerado por hardware no Windows 11 usando o aplicativo Configurações. Para isso, siga os passos abaixo-

aperte o janelas chave e, em seguida, procure Definições . Clique na primeira opção do resultado da pesquisa para abrir o Definições aplicativo.

chave e, em seguida, procure . Clique na primeira opção do resultado da pesquisa para abrir o aplicativo. Do lado direito do Sistema guia, clique no Exibição opção.

guia, clique no opção. Debaixo de Configurações relacionadas, Clique no Gráficos opção.

Clique no opção. A seguir, clique no Altere as configurações gráficas padrão.

Aqui, desative a alternância para o Agendamento de GPU acelerado por hardware para desativá-lo.

Reinicie o seu PC e você será bom para fazer.

Conclusão

É assim que você pode habilitar o agendamento de GPU acelerado por hardware no Windows 11. Discutimos duas maneiras de habilitar esse recurso no Windows 11. Além disso, também discutimos como você pode desabilitar esse recurso no seu PC.

Perguntas frequentes

O que é o agendamento de GPU acelerado por hardware?

O agendamento de GPU acelerado por hardware é um recurso do Windows 11 que permite que a CPU envie tarefas relacionadas a gráficos de alta intensidade para a GPU para aprimorar o desempenho do PC.

Como faço para ativar o agendamento de GPU acelerado por hardware?

Você poderá ativar o agendamento de GPU acelerado por hardware usando o aplicativo Configurações ou o Editor do Registro. Siga as etapas neste artigo para habilitar esse recurso.

Como desativo o agendamento de GPU acelerado por hardware?

Se você não quiser mais usar o agendamento de GPU acelerado por hardware no Windows 11, poderá desativá-lo nas configurações. Você pode seguir as etapas mencionadas neste artigo para desabilitar o agendamento de GPU acelerado por hardware.

