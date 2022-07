Conseguir incentivar a equipe de trabalho da faculdade não é a tarefa mais simples do mundo. Até porque, convenhamos… Quem nunca se sentiu meio perdido em um trabalho em equipe, seja na escola ou na faculdade? Especialmente no começo da graduação? Pois é!

Isso pode ser bastante comum, mas ainda assim ninguém quer passar por isso, não é mesmo? Sendo assim, elaboramos este guia com algumas dicas que podem ser interessantes e talvez ajudem você nessa empreitada. Confira!

Como incentivar a equipe de trabalho da faculdade?

São diversas as ações que podem ser colocadas em prática para incentivar a equipe de trabalho da faculdade. Você deverá analisar o perfil da equipe e ajustar essas ações de acordo com o time que você tem diante de você. Assim, as chances de atingir o sucesso poderão ser ainda maiores.

Preparado? Então vamos lá:

1. Mantenham a proximidade – on-line ou não

Manter a proximidade entre os membros é muito importante, especialmente quando se trata de um trabalho longo e com um prazo distante. Afinal, se todo mundo “ir para um canto”, o tempo apenas irá passar e dificilmente alguém vai colocar a mão na massa com vontade.

Por isso, crie grupos on-line, como no WhatsApp, e mantenha um contato regular com as pessoas da equipe. Pergunte como estão, como está o andamento do trabalho, se há dúvidas… E também leve as suas dúvidas para o grupo. Assim, todo mundo se mantém próximo do trabalho e a “chama” da motivação pode se manter acesa com mais facilidade.

Inclusive, se possível for, construam uma rotina com encontros por vídeo chamada ou pessoalmente, de acordo com a disponibilidade do grupo.

2. Definam as metas e prazos

Ter prazos e metas bem definidos é de suma importância para evitar atrasos e acúmulos de trabalho. Por isso, marque uma reunião com a equipe e definam o cronograma de tudo o que será feito. Dessa forma todo mundo terá tempo hábil para se organizar e começar a desenvolver cada parte do trabalho.

3. Dividam as tarefas com clareza e de acordo com os perfis

Para incentivar a equipe de trabalho da faculdade, lembre-se da premissa de que cada pessoa é única. E como tal, cada um terá um perfil e determinadas habilidades. Por isso, certifiquem-se de dividir as tarefas de uma forma clara e bem definida, levando em conta o estilo de trabalho de cada indivíduo presente no grupo.

Por exemplo, o mais metódico pode fazer o levantamento de dados, o que gosta de apresentar pode ser o porta-voz do grupo, e assim por diante.

Da mesma forma, cuide para não separar os trabalhos de uma maneira engessada, apenas “juntando tudo” no fim. Pelo contrário! Mantenha a comunicação em dia para criar uma ligação entre uma tarefa e outra, a fim de criar um trabalho com começo, meio e fim, e coerência.

Dessa forma, as chances de ter mais sucesso com o trabalho é ainda maior. Prepare-se dessa forma e bons estudos!