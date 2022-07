Como instalar e assistir Virgin TV Go no Firestick 2022

Virgin TV GO é um serviço de streaming de vídeo sob demanda que você pode usar para transmitir conteúdo em seu celular ou tablet. Você pode transmitir vários programas sob demanda e TV ao vivo usando este serviço em seus telefones celulares ou tablets. Os usuários da Virgin TV podem usar a Virgin TV Go por um custo reduzido. O aplicativo está disponível apenas para Android, iOS e sites no Windows e macOS. E se você quiser instalar e assistir Virgin TV Go no seu Firestick?

O Firestick é um dispositivo de streaming de mídia que permite instalar aplicativos, reproduzir música e transmitir vídeos na sua TV. Se você possui um Firestick e deseja instalar o Virgin TV Go nele, mas não sabe como, este artigo o ajudará.

Como instalar Virgin TV Go no FireStick

Este artigo discutirá como você pode instalar e assistir Virgin TV Go no Firestick.

Características do Virgin TV Go

O Virgin TV Go é um dos serviços de streaming de vídeo sob demanda mais populares por assinatura, e o que o torna popular são seus recursos. Abaixo estão algumas das características do Virgin TV Go-

Você pode desfrutar de vários conjuntos de caixas épicos, incluindo Modern Family, The Office, Grey’s Anatomy, The Lost Symbol e outros.

Você também pode desfrutar de esportes da BT, incluindo Premier League, UEFA Europa League, UEFA Champions League e outros.

Os assinantes do Sky Cinema podem assistir aos canais e filmes do Sky Cinema no aplicativo Virgin TV Go.

Existem vários conjuntos de caixas infantis, como Jellystone!, Dramarama Total, etc.

Você também pode criar seu guia de TV, incluindo seus programas e filmes favoritos que você precisa assistir.

Além disso, você também pode baixar o conteúdo e assisti-lo offline a qualquer momento.

Etapas para instalar o Virgin TV Go On Firestick

Se você deseja instalar e assistir Virgin TV Go no Firestick, este artigo o ajudará. Esta parte do artigo lista todas as maneiras de instalar o Virgin TV Go no Firestick.

Pré-requisitos para instalar o Virgin TV Go

Antes de continuar com instalando Virgin TV Go no Firestick, existem alguns pré-requisitos que você deve cuidar. Certifique-se de que sua TV atenda aos seguintes requisitos para instalar o Virgin TV Go-

Certifique-se de que sua TV Firestick esteja conectada a uma conexão ativa com a Internet.

Ligar Opções de desenvolvedor no seu Firestick. Para isso, siga os passos abaixo- Dirija-se ao Definições do seu Firestick. Aqui, selecione Minha TV/dispositivo Fire A seguir, habilite Aplicativos de fontes desconhecidas .

Instale o aplicativo de alternância do mouse no seu Firestick.

Instale e assista ao Virgin TV Go On Firestick usando o Downloader

A primeira maneira de instalar o Virgin TV Go no Firestick é usando o Downloader. Para isso, siga os passos abaixo-

No canto superior esquerdo da tela do Firestick, toque no ícone Procurar ícone.

Aqui, procure o Baixador aplicativo e selecione-o. Agora, selecione o Pegue botão para instalá-lo.

Após instalar o aplicativo, clique no botão Abrir botão para abrir o aplicativo.

Aqui, clique no espaço em branco na seção URL. Introduzir o URL do Virgin TV Go .

Clique no Vai botão para baixar o arquivo.

Após o download do arquivo, clique no botão Instalar botão para instalar o aplicativo.

Depois de instalar o aplicativo, abra-o e faça login com as credenciais da sua conta e você poderá assistir ao Virgin TV Go.

Instale e assista Virgin TV Go On Firestick usando o ES File Explorer

Outra maneira de instalar e assistir Virgin TV Go no Firestick é usando o ES File Explorer. Para isso, siga os passos abaixo-

Ligue o seu Firestick e instale o Explorador de arquivos ES app da Amazon App Store como você instalou o Baixador aplicativo acima.

Depois de instalar o aplicativo ES File Explorer, abra-o.

Clique no +Novo botão.

Introduzir o URL da Virgin TV Go no Caminho campo.

Feito isso, clique no botão Baixe Agora botão.

Depois de baixar o aplicativo, instale-o no Firestick.

Depois de instalar o Virgin TV Go, abra-o no seu Firestick.

Agora você terá que entrar em sua conta com suas credenciais da Virgin TV. Uma vez feito, você poderá assistir Virgin TV Go no Firestick.

Palavras finais

Se você quiser instale e assista Virgin TV Go no seu Firestick, este artigo irá ajudá-lo. Discutimos todas as etapas de trabalho para ajudar a instalar a Virgin TV no Firestick. Seguindo as etapas mencionadas neste artigo, será mais fácil instalar o aplicativo Virgin TV Go no seu dispositivo Firestick.

