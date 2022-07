Como instalar e assistir

Uzzu TV é um serviço de streaming sem black-out que oferece resolução de 1080p. É um provedor de IPTV que permite aos usuários assistir a todos os jogos ao vivo, incluindo NHL, MLB, NFL, NBA e vários outros. Existem mais de 61 canais premium e vários conteúdos de vídeo que são transmitidos 24 horas por dia, 7 dias por semana. A taxa de assinatura é bastante baixa e pode-se facilmente assiná-la. O aplicativo está disponível para Android e iOS, mas muitas pessoas gostariam de assistir a esses serviços de streaming em dispositivos de TV inteligentes, como o Roku.

Bem, o Uzzu não está disponível no Roku e você não poderá baixá-lo na loja do Roku. No entanto, isso não significa que não há como assistir TV Uzzu no Roku. Por meio de algumas soluções alternativas, você poderá assistir Uzzu TV no Roku. Neste artigo, discutiremos várias maneiras de assistir à TV Uzzu em um dispositivo Roku.

Métodos para assistir TV Uzzu no Roku 2022

Como discutimos, a Uzzu TV não está disponível na Roku Store. No entanto, se você quiser assistir à TV Uzzu no Roku, precisará usar os métodos de espelhamento de tela. Você pode usar o aplicativo Web Video Caster, bem como o aplicativo GSE Smart IPTV. Abaixo estão as maneiras de assistir Uzzu TV no Roku.

Usando o Web Video Caster

A primeira maneira de assistir Uzzu TV no Roku é usando o Web Video Caster. Este aplicativo está disponível para Android e iOS e você poderá assistir Uzzu TV no Roku. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Loja de jogos (para Play Store) ou Loja de aplicativos (para iPhone). Aqui, procure o Caster de vídeo na web aplicativo e faça o download e instale-o.

Após a instalação do aplicativo, abra-o.

Na barra lateral esquerda, toque no ícone IPTV opção.

A seguir, toque no + ícone e, em seguida, toque em Endereço IPTV. Aqui, insira o M3U URL que foi enviado a você pela Uzzu TV como um e-mail de boas-vindas.

A seguir, insira o Nome na guia desejada e, em seguida, toque em Salvar .

Toque no Elenco ícone.

Para telefones Android, siga as etapas abaixo- Agora, vá para Definições do Dispositivo Roku . Ative o Modo de espelhamento de tela para telefones Android.

Para iPhone, siga as etapas abaixo- Dirija-se ao Definições de Roku. A seguir, a partir do Homekit Apple Airplay habilitar o Airplay .

Agora, certifique-se de que seu telefone e seu dispositivo Roku estejam conectados à mesma rede.

Depois de fazer isso, abra o aplicativo Uzzu TV e reproduza o conteúdo desejado. Isso transmitirá o conteúdo no dispositivo Roku.

Usando GSE Smart IPTV

Outra maneira de assistir Uzzu TV no Roku é usando o iPhone. Para usar o GSE Smart IPTV para assistir Uzzu TV no Roku, siga as etapas abaixo-

Na Apps Store do seu iPhone, procure o GSE Smart IPTV aplicativo e faça o download. Observe que o aplicativo não é gratuito e você terá que pagar US $ 3 para fazer o download do aplicativo.

Abra o aplicativo GSE Smart IPTV e, na barra lateral esquerda, toque em Listas de Reprodução Remota.

Toque no + ícone e, em seguida, adicione uma nova lista de reprodução remota.

Agora, selecione o URL M3U e, em seguida, adicione o URL na caixa URL e digite o nome no campo fornecido.

A seguir, toque no botão Adicionar para salvar a lista de reprodução.

Depois de fazer isso, vá para o Lista de reprodução remota e depois toque no Lista de reprodução recém-adicionada.

Reproduza qualquer conteúdo na Uzzu TV agora e depois vá para Centro de Controle . A seguir, selecione o O espelhamento de tela opção.

Dirija-se ao Definições de Roku. No Apple Airplay e Homekit opção, habilitar Jogo aéreo.

Certifique-se de que sua TV e seu iPhone estejam conectados à mesma rede e você poderá espelhar a TV Uzzu no Roku.

Palavras finais

Se você quiser assistir Uzzu TV no Roku, então este artigo irá ajudá-lo com isso. Discutimos os métodos de trabalho para permitir que você assistir Uzzu TV no Roku. Seguindo as etapas acima, você poderá transmitir o conteúdo da TV Uzzu no seu dispositivo Roku.

