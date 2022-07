Como instalar ferramentas RSAT no Windows 10 versão 1809 e posterior

RSAT ou Remote Server Administration Tools é um componente do Windows Server para gerenciamento remoto de outros computadores que também executam esse sistema operacional. Antes, as ferramentas RSAT estavam disponíveis como arquivos .msu para download. Então, para instalar ferramentas RAST, os usuários teriam que baixar o arquivo MSU e instalar as ferramentas RSAT. Mas agora, você não precisa baixar o pacote RSAT, que está disponível como parte dos recursos do Windows. Neste artigo, discutiremos como você pode instalar ferramentas RSAT no Windows 10 versão 1809 e posterior.

Se você deseja instalar ferramentas RSAT no Windows 10, pode seguir os seguintes métodos abaixo:

Usando configurações

Para instalar o RSAT Tools no Windows 1809 e posterior usando as configurações, siga as etapas abaixo-

Abrir Definições pressionando o Windows + eu combinação de teclas.

Aqui, clique em Aplicativos e depois Aplicativos e recursos .

Sob os aplicativos e recursos, clique no Gerenciar recursos opcionais .

Agora, clique no Adicionar um recurso opção.

Na lista de recursos, procure por RSAT.

Agora, selecione qualquer recurso RSAT que você gostaria de instalar. Após selecionar o recurso, clique em Instalar .

Aguarde a instalação do recurso. Uma vez feito, você pode fechar o aplicativo Configurações.

Agora, o recurso será instalado com sucesso em seu computador.

Usando o DISM

Se você estiver procurando uma alternativa para instalar o RSAT além das Configurações, poderá usar o DISM. Abaixo estão as etapas para instalar ferramentas RSAT no Windows 10 1809 e posterior-

aperte o janelas chave e procure Prompt de comando. Clique com o botão direito do mouse no prompt de comando e clique em Executar como administrador.

Agora execute o seguinte comando no prompt de comando para verificar se o seu PC possui recursos RSAT ou não- DSIM.exe/Online/Get-Capabilities

Se o seu PC tiver recursos RSAT, execute o comando abaixo para instalar as Ferramentas de Gerenciamento de Diretiva de Grupo RSAT. DISM.exe/Online/add-capability/CapabilityName:Rsat.GroupPolicy.Management.Tools



Observação- O comando acima instala as Ferramentas de Gerenciamento de Diretiva de Grupo RSAT. Da mesma forma, você pode instalar outras ferramentas RSAT no Windows 10 1809.

Desinstalar o RSAT Tools no Windows 10 1809 e posterior é tão fácil quanto instalá-lo. Você pode seguir as etapas mencionadas abaixo para desinstalar as ferramentas RSAT-

Abra o Definições aplicativo no seu PC com Windows 10.

Dirigir a Aplicativos e depois clique em Aplicativos e recursos.

Agora, vá para o Gerenciar recursos opcionais .

Agora, selecione o recurso RSAT atualmente instalado no Windows 10 e deseja desinstalá-lo. Clique em Desinstalar .

Agora, seu recurso RSAT será desinstalado com sucesso no Windows 10.

Alternativas RSAT 2022

Como todos sabem, o RSAT é uma das melhores ferramentas gratuitas do Active Directory, mas e se o seu PC não puder instalá-las? Se for esse o caso, você pode escolher algumas alternativas RSAT. Aqui, fornecemos algumas das alternativas para esta ferramenta-

Gerenciador de direitos de acesso SolarWinds

Monitor de servidor e aplicativo

Anturis

Automação XIA

ManageEngine ADAudit Plus

Controle de senha em massa

Adaxes

Administrador ativo da missão

Z-Hire e Z-Term

Conclusão

Acima, explicamos algumas maneiras de instalar e desinstalar as ferramentas RSAT no Windows 10 versão 1809 ou posterior. Também fornecemos algumas alternativas de ferramentas RSAT se sua máquina não puder instalar ferramentas RSAT em seu PC.

Perguntas frequentes

Você pode instalar ferramentas RSAT no Windows 10 1809 e versões posteriores usando Configurações e DISM. Acima, mencionamos algumas das maneiras que ajudarão você a instalar as ferramentas RSAT.

Para instalar as ferramentas RSAT manualmente, você precisa adicionar um recurso. As etapas de instalação manual das ferramentas RSAT no Windows 10 são mencionadas acima. Você pode segui-los.

Ferramentas RSAT ou Ferramentas de Administração de Servidor Remoto é um componente do Windows Server para gerenciamento remoto de outros computadores que também executam esse sistema operacional.

Quando os recursos sob demanda foram incluídos no Windows 10?

Após a atualização de 2018, o Windows 10 foi incluído no recurso Features On Demand, o que significa que você não precisa mais baixar um pacote RSAT.