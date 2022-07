Como jogar Yandere Simulator no Macbook 2022

No início, o videogame simulador Yandere estava disponível apenas para Windows. Houve, no entanto, uma demanda pelo Yandere Simulator em PCs Mac.

Então, o desenvolvedor lançou agora o Yandere Mac Launcher. Veja como jogar Yandere Simulator no Macbook Air.

Como Jogar Yandere Simulator no MacBook

Yandere Simulator é um videogame gratuito que roda em Windows e MacOS. YanderDev primeiro criou o jogo como um jogo para um jogador.

O sistema YandereDev publicou e projetou o Yandere Simulator.

E você pode baixar a versão mais recente do jogo de ação Yandere Simulator no arquivo ZIP. O instalador offline do Yandere Simulator pode ser encontrado no arquivo zip.

A versão mais recente do Yandere Simulator é totalmente gratuita. Um recurso importante do Launcher é simplificar o processo de instalação e atualização para todos os usuários.

Também não há necessidade de acompanhar o tutorial ou o processo de instalação. É possível instalar e atualizar a versão mais recente do Yandere Simulator Launcher automaticamente. O software oferece atualizações automáticas.

Há uma garota de aparência inocente neste jogo que é uma criminosa. E, apesar da aparência, as meninas são criminosas. A garota esmaga outras garotas com técnicas antiéticas.

O Yandere Simulator, de acordo com seus desenvolvedores, ainda não está concluído. Cerca de metade do projeto foi concluído. Mas, ainda assim, você pode baixá-lo e reproduzi-lo.

Baixar Yandere Simulator para Mac

Esta é a versão mais recente do Yandere Simulator para todos os Macs. É compatível com OS X 10.7 ou posterior.

Agora ele pode ser baixado gratuitamente diretamente do site oficial. Basta seguir as instruções para baixar o jogo de ação para meninas Yandere Simulation para MAC PC.

Como baixar o simulador Yandere

Visita https://yanderesimulator.com em um navegador da web. O site oficial do Yandere Simulator é hospedado aqui pelos desenvolvedores.

E, como o desenvolvedor não assina o Yandere Simulator, alguns softwares antivírus podem indicá-lo como um vírus.

No entanto, instalar o instalador de uma fonte oficial deve ser aprovado se for uma cópia oficial.

Portanto, o Yandere Simulator deve ser baixado apenas de:

https://dl.yanderesimulator.com/latest.zip ou

https://yanderedev.wordpress.com/downloads.

1. Clique no Aba de download. Ele pode ser encontrado próximo ao topo da página.

2. Em seguida, clique em Baixar inicializador na parte inferior da página. E, clicando nele, você fará o download do Launcher. O download pode começar depois de clicar Salvar.

3. Em seguida, clique no arquivo baixado. Ele estará na sua pasta de downloads padrão.

4. Selecione ‘Sim‘ na mensagem de segurança. Agora você verá o lançador do Yandere Simulator. E o download iniciará a instalação da versão de teste do jogo.

5. Após a conclusão do download, clique em Reproduzir.

Palavras finais

Isso é tudo sobre Baixar Yandere Simulator para Mac. Mas, certifique-se de baixá-lo apenas das fontes oficiais. Não faça o download de sites de terceiros, pois eles podem conter malware.

