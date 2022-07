Como lidar com esse medo?

O medo de assumir novos trabalhos é muito comum. Ele pode nos servir de cautela, para que iniciemos algo com cuidado e atenção, mas também pode se tornar um impeditivo para a nossa vida profissional. Por isso, saber lidar com ele, na medida do possível, é muito importante. E neste conteúdo apresentamos algumas reflexões sobre o tema. Continue lendo e veja.

Como lidar com o medo de assumir novos trabalhos?

O medo de assumir novos trabalhos é comum e nós temos que ter consciência disso, Isto é, há grandes chances de sempre sentirmos as sensações de medo quando vamos iniciar algo novo no trabalho. Afinal, esse é o reflexo da nossa mente diante de algo desconhecido e que possa necessitar de uma energia mental maior: fazer com que sintamos vontade de “desistir”.

Porém, se o medo tem lhe impedido de aceitar algo novo, fazendo com que você se sinta estagnado em sua carreira, cuidado! Talvez este seja um bom momento de cuidar da sua saúde mental, buscar a psicoterapia e aprender a lidar com isso de um modo mais efetivo. Abaixo, trouxemos sugestões que podem ser úteis, mas que não excluem o acompanhamento de um psicólogo, ok?

Dito isso, vamos às reflexões de hoje:

1. Lembre-se de todos os começos que você viveu

Uma forma que pode ajudar a minimizar os efeitos do medo de assumir novos trabalhos é relembrando situações semelhantes. Tente se recordar da última vez que você “mergulhou” em um novo projeto no qual você sentiu o mesmo medo – ou um medo semelhante. Lembre-se do frio na barriga, da sensação de insegurança… E lembre-se também da sua tomada de decisão de ir adiante!

Depois de um tempo, há grandes chances de você ter se acostumado com esse novo projeto, certo? E ele então deixou de ser novo. Assim, entrou em sua rotina e tudo se estabilizou.

Pensar nesse tipo de situação nos ajuda a perceber que já começamos muitas coisas em nossas vidas, e ultrapassamos o medo diversas vezes.

2. Dê um passo de cada vez

Não foque no resultado final deste novo trabalho ou projeto, pelo menos não enquanto o medo estiver persistindo. Sendo assim, tente mentalizar qual será o primeiro passo e foque nele. Desenhe um plano, tenha o passo a passo, mas sempre pensando naquele que está sendo executado no momento. Assim, o medo pode diminuir quando você perceber que cada etapa é relativamente pequena.

3. Entenda que o medo pode ser a ausência de uma habilidade

O medo, em algumas circunstâncias, pode estar associado à ausência de uma habilidade. Isso significa que à medida que você desenvolve uma nova habilidade, você se sente mais seguro executando-a. Logo, o medo de assumir novos trabalhos pode ser minimizado à medida que você aprende mais e mais sobre ele.

4. Converse com quem tiver informações relevantes

Converse com pessoas que já passaram por alguma situação parecida. Busque relatos de profissionais que trabalham em áreas semelhantes à sua. Assim, você verá como as pessoas lidam com a situação no cotidiano e o quanto pode ser mais simples do que a sua mente tem imaginado. Isso pode ajudar. 😉

E lembre-se: dê-se um tempo para se adaptar ao novo.