Como limpar forno de forma simples: 3 truques incríveis

Quer saber como limpar forno de forma simples? Afinal, essa tarefa pode ser muito complicada e trabalhos. No entanto, com algumas dicas e truques é possível realizá-la de forma rápida e sem estresse. Se ficou interessado em saber como, fique com a gente até o final e não deixe de ler até a última linha.

Dessa forma, não perderá esses 3 truques incríveis para te ajudar a deixar seu forno limpo, brilhando e livre daquela gordura difícil de tirar.

Forno do fogão ou elétrico: podem ser limpos da mesma forma?

Às vezes, ao ver uma misturinha excelente para limpar o forno você pode se perguntar se aquela receita serve para qualquer tipo do eletrodoméstico. Ou seja, tanto para a versão do fogão quanto para a versão elétrica.

E a resposta é sim. Apesar de ter algumas diferenças na forma como o forno elétrico é fabricado, a limpeza de ambos pode ser feita da mesma forma. Isto é, utilizando os mesmos produtos e receitas.

No entanto, no caso dos fornos elétricos é recomendável a utilização moderada de água ou líquidos. Uma vez que, isso pode acabar afetando os circuitos elétricos que garantem o bom funcionamento do eletrodoméstico.

Ao limpar seu forno, seja ele elétrico ou não, tome cuidado com o excesso de água. Afinal, o eletrodoméstico pode estragar se molhar em demasia.

Agora, confira a seguir 3 truques de limpeza de forno excelentes para remover toda a gordura. Então, agora você já sabe que esses truques e receitas são úteis tanto para elétricos, quanto os de fogão. Aliás, servem até mesmo grelhas e churrasqueiras. Acompanhe.

Detergente neutro e vinagre

Todos sabem que o detergente é ótimo para remover a gordura. Então, quando misturado ao vinagre branco ou de álcool cria uma reação que remove até as gorduras mais incrustadas de seu forno ou grelha.

Para essa receita, você precisará de uma xícara de café cheia de detergente neutro e a mesma quantidade de vinagre branco. Misture os dois ingredientes até obter uma pasta homogênea. Com o auxílio de uma esponja passe essa pasta em todo forno depois de retirar as grades.

Logo após, abra seu forno e retire as grades de seu interior. Em seguida, coloque-as de molho em um recipiente com água morna e detergente junto ao vinagre.

Deixe agir por 10 minutos e se houver necessidade, esfregue com a esponja até remover o restante dos resíduos. Após, retire o excesso com um papel toalha ou um pano limpo. Então, é só devolver as grades e pronto, seu fogão já estará limpo e livre de toda a gordura incrustada.

Bicarbonato de sódio e vinagre

Essa dupla já é famosa. Ainda mais, quem é fã de limpeza pesada e faxinas em casa. Pois estes produtos juntos resolvem quase todo tipo de problema com sujeira ou gordura.

Para a limpeza de seu forno não é diferente, pois eles fazem uma mistura potente para remover até as manchas mais difíceis.

Faça essa mistura: em um pote acrescente 1 xícara de bicarbonato de sódio e a mesma quantidade de vinagre. Em seguida, basta acrescentar meia xícara de água e mexer bem com uma colher.

Aguarde alguns minutos até que o vinagre e a água se separe do bicarbonato de sódio. Com cuidado despeje o líquido em uma forma, complete com água e reserve.

Dessa forma, o bicarbonato fará uma espécie de pasta que você deve passar dentro do forno com auxílio de uma esponja. Por fim, é só remover o excesso de resíduos com um pano limpo.

Para finalizar, coloque a forma com o líquido sobressalente dentro do forno a 180° por cerca de 10 minutos. Assim, além de limpar seu forno, ele ficará livre de maus odores.

Água quente e sabão em pó

Essa receita é mais indicada para aqueles fornos que não estão em estado crítico com a quantidade de gordura. Pois, sua ação é mais fraca em comparação às outras receitas que citamos acima.

No entanto, se seu forno está engordurado e com cheiro ruim, essa receita pode ser a solução. Então, a sua utilização é bastante simples, basta diluir duas colheres de sabão em pó em 1 litro de água fervendo em uma forma ou refratário. Em seguida, levar ao forno a 180° por 10 minutos. O vapor da mistura irá agir, amolecendo toda a gordura, que você deve remover posteriormente com um pano ou esponja.