Como obter recibos para suas principais faixas de música no Spotify 2022

Se você gosta de ouvir música, com certeza gostaria de verificar suas faixas favoritas mensais que ouve. Bem, se você usar Spotify para streaming de música, obter detalhes de suas estatísticas de música será muito fácil. Bem, o Spotify Wrapped é uma forma de conhecer seu gosto musical, mas isso acontece apenas uma vez por ano. Você terá acesso ao Spotify Wrapped após o final de cada ano. Mas e se você quiser acompanhar seus relatórios mensais de música? Bem, existem aplicativos de terceiros para permitir que você faça isso.

Você pode usar aplicativos de terceiros, como o Receiptify, para obter estatísticas das faixas de música que ouve no Spotify. O Receipify faz mais do que fornecer informações sobre suas músicas mais ouvidas, mas as converte em recibos. Ele obterá os dados do seu Spotify e os confirmará em um recibo real de alguma loja. Acompanhar CONFIRA será algo divertido que você pode considerar fazer.

Se você chegou a este artigo procurando uma maneira de obter recibos de suas principais faixas de música no Spotify, este artigo será seu guia.

Obtenha recibos para suas principais faixas de música no Spotify

Este artigo discutirá o processo passo a passo para ajudá-lo a usar o Receiptify para criar recibos do Spotify para as principais faixas de música que você ouviu.

Usando o Receiptify para obter recibos das principais faixas de música no Spotify

Se você deseja obter recibos para suas principais faixas de música no Spotify, este artigo o ajudará com isso. Seguindo os passos abaixo, você poderá criar Recibos para as melhores músicas no Spotify usando o Reciptify-

Em primeiro lugar, abra seu navegador e vá para o Receber local na rede Internet.

Aqui, clique no Faça login com o Spotify botão.

Agora você terá que fazer login com sua conta Spotify. Insira as credenciais da sua conta e faça login na sua conta.

Uma vez feito, o Receiptify perguntará se você deseja ver o Spotify Receipt com base no seu uso no último mês, seis meses ou seu uso de todos os tempos.

Isso criará recibos do Spotify para as músicas que você ouve.

O recibo do Spotify que você criar terá um número de pedido falso, seu nome e a data na parte superior. Em seguida, você verá uma lista das principais músicas que você ouve. Você verá os nomes das músicas, bem como sua duração.

Ao lado, você também verá um valor total que será a soma da duração total de todas as suas principais músicas no recibo. Ele também terá um número de cartão falso, bem como um ‘Obrigado pela visita!’ mensagem exibida na parte inferior da tela. Uma vez feito, você poderá baixar o recibo e compartilhá-lo com quem quiser.

Conclusão

Criando um recibo do Spotify é uma das melhores maneiras de mostrar a alguém a música que você ouve. Se você quiser criar um recibo Spotify, você poderá fazer isso com a ajuda do Receiptify. Você pode seguir as etapas mencionadas neste artigo para obter recibos das principais músicas no Spotify usando o Receiptify.

