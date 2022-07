Saber organizar as prioridades para estudar é um passo que faz toda a diferença na vida de um estudante. Afinal, não adianta estudar mil e um conteúdos de forma desorganizada e aleatória, não é mesmo? É preciso seguir alguma sequência lógica para que a aprendizagem seja mais efetiva.

Pensando nisso, reunimos algumas dicas simples que podem lhe ajudar nessa tarefa. Confira e saiba mais!

Como organizar as prioridades para estudar?

São diversos os caminhos que você pode seguir na hora de organizar as prioridades para estudar. Cabe a você analisar qual passo a passo pode ser mais pertinente para o seu estilo de estudante.

Sendo assim, veja se o direcionamento abaixo faz sentido para você e comece a colocá-lo em prática:

1. Faça uma análise geral de tudo o que deve ser feito

Para conseguir organizar as prioridades para estudar é preciso ter uma visão geral do que deve ser feito. Se você não souber quais são as atividades pendentes, bem como os livros e conteúdos que precisa ler, então como poderá ter uma lista de tarefas bem feita? Pois é!

Por isso, neste primeiro momento procure analisar e anotar tudo o que está pendente. Anote a quantidade de páginas/livros a serem lidos; anote quantas atividades precisam ser feitas; anote os trabalhos que precisam ser desenvolvidos; entre outras questões.

Dessa forma você terá uma visão geral de tudo, facilitando a sua organização.

2. Verifique os prazos de cada atividade

Depois de ter uma visão geral de tudo o que precisa ser feito, comece a anotar, ao lado de cada atividade, o prazo de cada uma delas. Anote o prazo para terminar de ler o livro; para entregar a atividade; para estudar para uma prova; enfim! Anotar tudo é muito importante para você conseguir organizar sua lista com base na prioridade do tempo.

3. Analise o seu tempo para estudar cada conteúdo pendente

Quanto tempo você levará para ler o livro? Quanto tempo levará para fazer determinada atividade? Além de saber o prazo, você precisa saber o tempo que cada atividade demanda. Assim, torna-se viável organizar a sua agenda com base nisso. No próximo tópico damos mais detalhes.

4. Monte a lista priorizando os prazos mais apertados

Entender bem os prazos e o tempo para conclusão de cada tarefa lhe ajudará a conseguir colocar como prioridade as mais demoradas, com prazos médios e curtos; e como secundárias as mais rápidas, com prazos médios ou longos. Da mesma forma, as tarefas rápidas, mas com prazos curtos, podem ser prioridade.

5. Priorize também os conteúdos mais difíceis e que demandam mais tempo

Você também pode priorizar, na sua lista, aqueles conteúdos que são mais difíceis e, por conta disso, a demanda de tempo pode ser maior. Afinal, embora um texto seja curto e pareça ser rápido, é importante considerar o tema a ser lido. Pois pode ser que você precise reler, fazer resumo, mapa mental, etc., e tudo isso pode acabar prejudicando a organização das suas prioridades.

Com essas dicas, você poderá começar a organizar as prioridades para estudar de um modo mais assertivo. Bons estudos!