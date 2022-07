Como reconhecer cassinos online fraudulentos

Hoje os cassinos e os jogos online são uma das formas mais populares de diversão e até mesmo de obter rendimento. Conectado, o apostador está diante de uma infinidade de opções.

Até pouco tempo atrás, o mercado de apostas online no Brasil não era tão diversificado. Um pouco disso é por causa da legislação brasileira, que proíbe que cassinos fixem suas sedes físicas em território nacional. Mesmo que a lei não vede o acesso de brasileiros a cassinos online com sede outros países, os jogos de cassino ficaram desprestigiados na nossa cultura.

Aos poucos, esse cenário está mudando. Há uma lei em trâmite que propõe a volta dos cassinos com sede física aqui no país. Mas enquanto a lei não é aprovada, podemos nos divertir com as infinitas possibilidades de casino online dinheiro real.

Como há uma falta de prestígio e de conhecimento dos jogos de cassino, principalmente online, muitas pessoas acreditam que os cassinos são fraudulentos ou que aplicam golpes nos apostadores.

Na verdade, isso pode acontecer em qualquer interação online, mas não quer dizer que todos os cassinos são fraudulentos ou enganam seus apostadores. Para não cair em nenhuma armadilha, preparamos um guia para reconhecer e ficar longe de cassinos fraudadores.

Como reconhecer fraudadores entre cassinos online

Confira as licenças do cassino

Para operar no Brasil e em qualquer outro país, os cassinos online precisam ter licença. Essa licença serve para verificar a qualidade do cassino e isonomia dos jogos praticados. Diversos testes são feitos antes da licença ser emitida e é feita uma verificação rigorosa do local da sede, dos meios de pagamentos aceitos, se são verdadeiros seguem a legislação, se a central de atendimento funciona, etc.

As licenças mais comuns e mais prestigiadas do mercado são emitidas por Curaçao, Malta e Canadá. Essa informação precisa estar clara e visível para o usuário. Geralmente são encontradas no rodapé da página.

Verifique o software utilizado para operar os jogos

Alguns cassinos utilizam softwares que não são apropriados ou reconhecidos no mercado. Isso facilita a manipulação dos jogos e até mesmo a captura e vazamento de dados. Essa informação também precisa estar visível para o apostador.

Na dúvida, procure as análises de cassino disponíveis na internet ou busque pelo nome do software.

Observe o Chat do cassino

Uma boa tática para analisar se o cassino é confiável ou não é observar o chat ou os canais de atendimento ao cliente. O ideal é que o cassino tenha mais de um meio de contato, seja ele e-mail e chat online ou telefone.

Os melhores cassinos geralmente têm chat online 24 horas por dia e 7 dias por semana. O ideal é que o atendimento seja feito pelo menos pelo período de 12 horas por dia e cinco dias por semana.

Fique atendo aos bônus atrativos demais

Quando o benefício for muito grande, desconfie. Muitas vezes os cassinos oferecem bônus bem atrativos. Mas fique de olho quando parecer exagero, pois pode não ser tão vantajoso.

Nesse caso, leia atentamente o regulamento do cassino e do bônus em questão. Em caso de dúvida, questione nos canais de atendimento ao cliente.

Veja reviews e avaliações dos outros apostadores

Atualmente, há uma série de canais especializados em reviews e análises de jogos online e cassinos. Existem diversas lista de casino online dinheiro real circulando na internet. Inclusive, existem matérias que falam detalhadamente de assuntos específicos, como pagamentos, saques e licenças. Procure por canais sérios e fique por dentro de todos os detalhes.

Além disso, no Brasil, temos canais de reclamação online, como o Reclame Aqui, por exemplo. Nesses canais é possível ler as experiências dos jogadores e analisar qual foi a solução dada pelo cassino para a reclamação, além de conferir a nota do cassino escolhido.

Retiradas com condições

Antes de fazer seu depósito em um cassino, leia atentamente os termos e condições de depósito e de retiradas. Alguns cassinos exigem que o jogador cumpra um determinado número de depósitos antes de poder efetuar um saque. Ou ainda, que tenha um número específico de vitórias. Isso não é ilegal, mas pode gerar frustração. Portanto, só faça seu cadastro e depósitos se concordar verdadeiramente com as condições gerais de uso.

Tipos de site

Em regra, os cassinos online possuem diversos tipos de sites. Procure sempre identificar e acessar aqueles com garantia de segurança ou classificados como seguros. Ao acessar o cassino, verifique na barra do endereço eletrônico se aparece um cadeado antes do nome do cassino. Isso quer dizer que o site que você está acessando é seguro e passou por todas as etapas de verificação de software e o site está de acordo com a legislação brasileira.

Além disso, alguns cassinos oferecem aplicativos para celular e tablet. Verifique sempre se o seu cassino preferido oferece opção para seu tipo de sistema operacional.

Requisitos

Os requisitos para apostar em cassinos online são simples. Você precisa necessariamente ser maior de 18 anos e fornecer as informações solicitadas pelo cassino na hora de preencher seu perfil. Lembrando que cada cassino tem um regulamento próprio e exige dados diversos dos usuários. Leia sempre o regulamento do cassino escolhido e escolha senhas de acesso seguras.