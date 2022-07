Afinal, como posso saber se eu me comunico bem? Que tipo de autoavaliação é possível fazer para saber se a comunicação está bem alinhada ou não? Neste texto, reunimos alguns questionamentos que podem lhe ajudar a verificar a sua maneira de se comunicar com as outras pessoas – seja no trabalho ou na vida pessoal. Acompanhe e inspire-se em nossas ideias!

Como saber se eu me comunico bem?

Existem algumas questões que você pode fazer para si mesmo a fim de saber se a sua comunicação é adequada ao contexto ou não. Porém, é muito importante que você procure ser bastante sincero, ok? Afinal, essa autoanálise visa melhorias importantes para a sua vida como um todo. Por isso, avalie seus pontos fortes e fracos, relacionados à comunicação, e comece a implementar mudanças pertinentes.

Vamos às perguntas?

1. Quando você delega tarefas, quais os resultados?

Se você tem o costume de delegar tarefas, seja no trabalho para outros colegas/liderados, ou em casa para os familiares, como costumam ser os resultados?

Você crê que na maior parte das vezes as pessoas conseguem concluir as suas atividades de uma forma efetiva? Ou a necessidade de retrabalho é constante? Reflita sobre isso.

Se você notar que o retrabalho é bem presente, e que a maior parte das pessoas têm dificuldade para compreender o que deve ser feito, talvez seja um bom momento para avaliar como você tem delegado e comunicado as atividades.

2. Você vivencia conflitos por conta dos ruídos na comunicação?

No dia a dia com as pessoas que convivem com você, é comum existir conflitos por conta dos ruídos na comunicação? Ou você não passa por esse tipo de situação com frequência?

Se de vez em quando as pessoas entram em conflito com você por conta de algo que você falou e foi mal interpretado, é importante ficar atento à forma como você se comunica.

3. Você consegue adaptar a mensagem de acordo com o seu público?

Quando você se pergunta “como saber se eu me comunico bem?”, as respostas podem ser variadas. Porém, uma delas é a reflexão acerca da forma como você adapta a mensagem para o seu público.

Se você fala de um assunto da mesma forma com a família, amigos e colegas de trabalho, talvez você não esteja adaptando a mensagem de acordo com o contexto.

Afinal, cada público tem uma linguagem, e saber se adaptar a isso é uma forma de se comunicar melhor. Fique atento.

4. Você tem começo, meio e fim nas suas falas?

Por fim, analise se as suas falas tem começo, meio e fim. Afinal, isso pode até parecer óbvio, mas muitas pessoas acabam “se enrolando” na hora de contar ou explicar alguma coisa, misturando introdução com conclusão, por exemplo.

Por isso, comece a avaliar os seus discursos e suas falas: será que você segue um roteiro equilibrado, ou as suas mensagens costumam ser confusas para as outras pessoas?

Uma forma de driblar esse problema é preparar, previamente, um roteiro sobre o que você vai falar – quando se tratar de um discurso, um feedback ou uma apresentação em reunião. Assim, as chances de construir uma narrativa mais equilibrada é maior. Pense sempre nisso.