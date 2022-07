São inúmeras franquias existentes no mercado brasileiro neste momento e seu crescimento é extraordinário a cada ano que passa. Mas, quais são os pontos indicativos que determinam a confiabilidade da empresa? Pensando nisso, hoje nós vamos falar sobre como saber se uma franquia é confiável ou não.

Primeiramente, é preciso que o empreendedor tenha este conhecimento para não estar investindo em um negócio que não tenha credibilidade.

Afinal, como saber se uma franquia é confiável?

A experiência e os relatos de empreendedores que ficaram frustrados na aquisição de uma franquia foi o que possibilitou a criação deste artigo. Assim, será possível chamar a atenção para aspectos que podem ser usados na hora de saber se tudo isso vale a pena.

Recomenda-se que você, então:

Observe a situação das outras unidades franqueadas

Para medir a confiabilidade de uma franquia, é preciso observar como estão funcionando as outras unidades e, assim, avaliar a posição da marca no mercado.

Dessa forma, se um negócio possui muitos pontos que encerram as atividades em pouco tempo de aquisição, ou com grande rotatividade entre os franqueados, algum problema tem ali. Acenda a luz de alerta!

A franquia pode estar bastante espalhada nos mais diversos locais, mas, se a troca de gerência é grande ou com grande índice de fechamento, é possível perceber que as pessoas não estão satisfeitas com essa aquisição.

Também pode ocorrer o encerramento de atividade de algumas poucas franquias por outros motivos como, por exemplo, o franqueado querer mudar de ramo de atuação. Mas, se houver grande número de situações, desconfie.

Veja se a franquia está associada à ABF

Esta associação à Associação Brasileira de Franquias não é obrigatória para, mas, participar dela, significa que você está agregando valor ao seu negócio para gerar informações.

Fazer parte da ABF, demonstra que a empresa seguiu as regras necessárias, principalmente nos quesitos qualidade dos produtos e confiabilidade.

A ABF ainda oferece suporte para enfrentar os desafios no início da franquia, dispondo de apoio através de capacitações, ajudando os franqueadores a prosperar e otimizar resultados.

Tenha uma conversa franca

Não tenha medo: os outros franqueados não representam a sua concorrência, são parceiros de franquia. Nesta conversa é possível que você conheça alguns pontos importantes como:



Perceber as relações existentes entre a empresa e seus franqueados;

Conhecer a rotina dos processos e das operações da franquia;

Identificar os problemas existentes;

Avaliar se o mercado é favorável para aquele modelo de negócio.

Assim, você terá mais informações sobre a franquia, pois, se sabe que não é possível fazer investimentos naquelas que não darão certo com o passar do tempo. Isso seria como jogar dinheiro fora e ninguém quer uma coisa dessas.

Faça projeções financeiras do investimento

Avaliando os documentos apresentados na COF (Circular de Oferta da Franquia), você pode observar a estimativa de faturamento. Perceba se estes valores condizem com os apresentados nas unidades franqueadas do plano de negócios da marca.

Avalie o retorno do investimento, fazendo o cálculo do payback, e veja se é realmente o que você espera para seu negócio.

Elabore uma planilha com todos os valores que você terá que desembolsar para abrir uma unidade franqueada e não somente o custo da taxa de franquia. Assim saberá se é vantajoso investir com segurança neste negócio. Além disso, vale observar os faturamentos das outras unidades.

Tenha clareza de todos os seus gastos, para não ter imprevistos na abertura do empreendimento.

Escute a opinião dos clientes da franquia

Pesquise nas redes sociais da empresa ou em sites como o ReclameAqui. Sente-se com o cliente numa unidade franqueada e escute. Saiba qual é a opinião do consumidor sobre o seu negócio e avalie os feedbacks s em relação à marca.

Se a atuação for boa, terá muitos elogios em seus produtos e/ou serviços oferecidos. Mas, fique atento: não é somente uma ou duas opiniões contrárias que definirão que a franquia não é confiável, afinal, não é possível agradar a todos.

Use o bom senso para avaliar os retornos.

Que adquirir uma franquia é um bom negócio, todos já sabem. Isso provavelmente já está até virando clichê por aqui. Mas, como diz o ditado: O seguro morreu de velho.

Fique atento para que o seu investimento seja realmente naquilo que você deseja, que te traga bons resultados e aumente a sua credibilidade em saber investir.

Este artigo serve também para você, empreendedor, pois, se as pessoas lhe virem trocando de empreendimento periodicamente, também se tornará alvo de análise de credibilidade. Assim, se informe sempre e saiba onde é vantajoso apostar!