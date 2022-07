Como se preparar para o Encceja?

Encceja: como se preparar para o exame?

O Encceja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, é aplicado pelo Inep desde o ano de 2022 e tem como objetivo criar uma referência nacional para avaliar os níveis de educação de jovens e adultos.

Para poder participar das provas, o candidato precisará ter no mínimo 15 anos no caso do curso fundamental e 18 para os candidatos que prestarão provas para o ensino médio.

Vai fazer a prova? Então o artigo de hoje é para você! Confira mais informações sobre o Encceja e dicas que irão te ajudar como a se preparar para o exame.

Encceja: é uma prova difícil?

Para a maioria dos participantes que já fizeram o exame, não.

A prova é tida como de média dificuldade, o que significa que você poderá superar a prova com facilidade se conseguir realizar um bom planejamento e estudar com dedicação.

Encceja: dicas para a sua preparação

Para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou algumas dicas para te ajudar na sua preparação. São elas:

Criar um cronograma de estudos: um cronograma poderá te ajudar a elencar as suas prioridades dentro dos estudos para o Encceja;

Use a postilas gratuitas: apostilas gratuitas também podem ser encontradas facilmente através de sites de busca. Elas podem trazer esclarecimentos de maneira simples e de fácil entendimento;

E studar as provas de anos anteriores: encontrar as provas de anos anteriores é muito simples e é uma excelente forma de estudo;

Tópicos mais cobrados: os tópicos mais abordados pela prova são geralmente compilados de forma bastante didática pelos cursos e escolas interessadas em atrair sua atenção para a participação em seus respectivos cursos. Ter conhecimento desses assuntos e saber do que tratam pode trazer grande vantagem para você.

Atenção para a prova de r edação: a prova de redação merece atenção especial de todos os candidatos. Uma boa redação pode ser seu passaporte para o sucesso no exame.