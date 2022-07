Como surgiram os jogos de tabuleiro?

Os jogos de tabuleiro são famosos em todo o mundo. Existem muitas variações de mesmos jogos e, a cada dia, surgem novos games por aí.

O fato é que esse tipo de prática costuma unir muito as pessoas. Aquele encontro entre amigos ou família pode ficar bem mais divertido com um jogo, não é mesmo?

Hoje em dia, com o avanço da tecnologia e as facilidades da internet, ficou mais fácil jogar qualquer tipo de jogo sem sair da frente do computador.

Jogos como o bingo, por exemplo, podem ser acessados dentro de casas de apostas online, facilitando o processo do jogo.

Mas é claro que a maioria das pessoas conhece os jogos de tabuleiro de maneira offline, por assim dizer.

Por serem muito antigos, esses jogos foram passados de geração para geração. Muitos, inclusive, herdados de família.

Que tal conhecer um pouco mais sobre a história dos jogos de tabuleiro e descobrir quais são os mais famosos desta modalidade?

De onde surgiram?

Bem, existem algumas coisas na história da humanidade que certamente não contam com uma resposta conclusiva do fato.

A origem dos jogos de tabuleiro é uma delas. O fato é que esse tipo de prática é realmente antiga, muito antiga mesmo.

Acredita-se que os primeiros jogos são datados de 5.000 a.C.

A localidade onde se tem os primeiros registros desse tipo de atividade é a Mesopotâmia, que você certamente conhece dos livros de história.

Dali, os jogos foram migrando para regiões como a Roma Antiga. Aos poucos foram sendo incorporados na Europa e chegaram na América também.

Houve um grande salto na comercialização e inovação dos jogos de tabuleiro com a popularização da mídia.

Com a ajuda da propaganda, cada vez mais jogos foram sendo adquiridos e ganharam fama entre crianças e adolescentes.

Depois da chegada dos jogos eletrônicos, naturalmente ocorreu uma queda no consumo destes, porém, há jogos que sempre ficarão marcados por sua popularidade.

Vamos ver quais são eles na próxima seção!

Jogos mais famosos?

Por mais que existam muitos jogos de tabuleiro em todo o mundo, alguns são realmente mais conhecidos que outros.

Xadrez

Esse é talvez o jogo de tabuleiro mais popular do mundo.

Com sua consolidação em todo o planeta e contando, inclusive, com competições muito importantes, o Xadrez registra seus primeiros passos no século VI.

Dama

O jogos de Damas é outro com grande popularidade e um dos mais antigos do mundo.

Não se sabe ao certo quando houve o surgimento do jogo. Mas, há relatos que também possam ter vindo da região da Mesopotâmia.

Banco imobiliário

Um jogo bem mais recente, mas que também fez um grande sucesso em todo o mundo é o Banco Imobiliário, ou Monopoly.

A história mostra que o jogo foi criado inicialmente para ensinar os jogadores a gerir propriedades de terra e a dividir melhor terrenos e posses.

Claro que posteriormente foi adaptado pela indústria dos jogos para ser mais atrativo e divertido.

Bingo é um jogo de tabuleiro?

Essa é uma pergunta que pode causar muitas dúvidas. O fato é que muitas pessoas não consideram o bingo um jogo de tabuleiro.

Mas é possível encontrar opções de bingo características de tabuleiros em lojas online.

