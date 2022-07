Quer aprender como tirar limo de rejunte com mistura caseira e eficaz? Em resumo, o limo são aquelas manchas esverdeadas ou esbranquiçadas. Ademais, deixam seu banheiro ou qualquer cômodo da casa com um aspecto feio.

Além disso, ainda pode trazer problemas de saúde para sua família. Por isso, fique com a gente e não deixe de ler até o final. Pois, hoje trouxemos receitas incríveis que te ajudarão a se livrar desse problema sem esforço.

O que é o limo do rejunte?

Muito comum na cozinha, lavanderia, e principalmente no banheiro, o limo é uma espécie de fungo de agrupamento Geralmente, criam manchas que podem apresentar coloração verde, branca ou preta.

Apesar de parecer inofensivo, o limo é um conjunto de microrganismos. Portanto, em contato com a pele ou as mucosas corporais pode causar alguns problemas de saúde. Por exemplo, infecção estomacal e intestinal, diarreia e alergias.

Aliás, a principal causa é a umidade em excesso. A propósito, que em contato com outros resíduos como poeira ou resíduos corporais, se alastram. Dessa forma, formam as manchas que vemos no rejunte.

Apesar de ser muito incômodo e até insalubre, com algumas misturinhas simples e caseiras, é possível se livrar desse problema sem muito esforço. Por isso, acompanhe 3 dessas receitas a seguir. Assim, veja qual você prefere para te ajudar nessa tarefa.

Álcool e bicarbonato de sódio

O bicarbonato é um produto excelente na remoção desse tipo de sujeira. Sua ação efervescente elimina até a última mancha. Consequentemente, deixará seus rejuntes completamente limpos. E para se valer desses benefícios, a receita é muito simples.

Em um recipiente misture 2 colheres de bicarbonato de sódio a 100 ml de álcool 70%. A seguir, você verá a formação química de espuma. A partir disso, você deve aplicar essa mistura onde existir maior incidência de limo.

Por fim, deixe agir por alguns minutos, se necessário, esfregue um pouco com uma escova. Então, é só enxaguar e pronto, os resultados já serão visíveis imediatamente.

Vinagre branco e sal de cozinha

Outro produto coringa na hora de remover o limo, bem como qualquer tipo de fungo, é o sal de cozinha. Ainda mais, se for usar em conjunto com o vinagre de álcool. Na mistura, cria-se uma ação química. Dessa forma, é uma importante ferramenta que acaba com o limo de forma rápida e eficaz.

Logo, aprenda a mistura. Em um recipiente, ponha 1 colher de café de sal e 100 ml de vinagre. Após isso, passe no rejunte. Se possível, despeje um pouco de água quente por cima com cuidado para não se queimar.

Deixe agir por cerca de 15 minutos. Em seguida, esfregue com uma vassoura ou escova de cerdas duras. Por fim, enxágue bem e você já poderá ver seu rejunte livre de qualquer mancha.

Água sanitária e saponáceo

O saponáceo é um produto de limpeza, fácil de encontrar em supermercados. Combinado a água sanitária ele forma uma potente mistura contra as manchas desagradáveis de limo no rejunte do piso ou da parede.

Então, misture 1 colher de saponáceo em pó, em 500 ml de água sanitária. Logo após misture bem e transfira para um borrifador. A seguir, borrife a mistura em toda área afetada deixando agir por um tempo. Esfregue com uma esponja ou escova, se tiver a necessidade.

Enxágue com água limpa e finalize com um pano limpo e seco. Pois, além de se livrar de todo limo, seu piso também ficará limpo e brilhante.

Tome alguns cuidados importantes!

Na hora da faxina e de se manusear produtos químicos ou de limpeza, o ideal é se valer de alguns cuidados extras para evitar problemas. Especialmente no caso de utilizar água sanitária ou bicarbonato de sódio. Pois, são dois produtos que podem causar reações químicas.

Além disso, ainda liberam substâncias tóxicas no ar. Aliás ao entrar em contato com a pele ou mucosas podem te levar a sofrer reações alérgicas, asma ou até intoxicação.

Por isso, sempre que for fazer a limpeza de sua casa com qualquer produto químico, abra bem as portas e janelas para melhorar a ventilação do ambiente. Ademais, se possível, utilize luvas e máscara de proteção para evitar contato direto com os produtos.

Fazer a faxina com os pés descalços também não é recomendado. Pois, através da pele, unhas e cutículas, diversos germes, ou as substâncias dos produtos podem entrar em seu organismo. Consequentemente, fazendo com que você desenvolva problemas posteriores.

Sendo assim, ao tomar estes cuidados e com essas receitas caseiras, você se verá livre do limo, e de qualquer fungo ou mancha indesejável em seu rejunte.