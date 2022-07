Sabe como tirar manchas de molho de roupa branca? Afinal, por mais cuidadosa que uma pessoa seja, isso acaba acontecendo em algum momento do dia. Pois, quem nunca deixou escorrer o molho do garfo ao comer aquela macarronada no fim de semana, não é mesmo? Então, quando a roupa é branca, o efeito é ainda mais desastroso.

Se aconteceu agora mesmo, veja como tirar manchas de molho de roupa branca com as nossas dicas abaixo. No entanto, já adiantamos uma regra: limpe logo em seguida, se for possível, já que essa prática facilitará muito a sua vida durante a lavagem da peça depois.

Métodos para tirar manchas de molho de roupa branca

Apesar de sua utilidade culinária, o molho de tomate é um perigo para as roupas brancas. Pois, um deslize pode causar manchas difíceis de remover durante a lavagem comum.

Mas, ainda bem que estamos aqui para ensinar alguns métodos para tirar manchas de molho de roupa branca com alguns ingredientes que temos em casa. Portanto, veja abaixo algumas maneiras de ter sua roupa limpinha novamente.

Sabão em pó e bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é um dos ingredientes que não podem faltar na casa de qualquer pessoa, pois seus usos vão muito além da culinária.

Por exemplo, uma das receitas caseiras ideais para tirar manchas de molho de roupa branca leva esse ingrediente. Portanto, usando junto com o sabão em pó, tem potencial para deixar suas peças branquinhas novamente.

Sendo assim, ao preparar a máquina de lavar como sempre faz, experimente adicionar 3 colheres de bicarbonato de sódio no dispenser do sabão em pó. Assim, o ingrediente será um item potente para lavar a roupa branca manchada.

Em seguida, deixe de molho por 6 horas, em média. Por fim, lave a roupa normalmente depois desse período apertando o botão de ciclo longo.

Vinagre branco

Mais um ingrediente versátil que é usado desde a culinária até a limpeza da sua casa, o vinagre branco é ótimo para tirar manchas de molho de roupas brancas. Visto que ele é capaz até mesmo de retirar o aspecto amarelado que as peças brancas apresentam depois de um tempo de uso.

Para isso, coloque 1 xícara de vinagre branco dentro de um balde que contém 1 litro de água e deixe de molho por algumas horas. Após um tempo, enxague a peça e estenda ao sol para que fique ainda mais branca.

Lave com sabão de coco

Para quem gosta de realizar a lavagem de roupas à mão, sobretudo quando se trata de peças brancas, o sabão de coco é o mais indicado para tirar manchas de molho de roupas brancas.

Portanto, lave bem a peça inteira à mão com o sabão de coco e esfregue bem a barra sobre a região manchada. Então, coloque a peça dentro de um saco plástico e deixe de molho por um dia inteiro. Após esse tempo, basta fazer lavagem normalmente com ciclo longo em sua lavadora e estender ao sol.

Esse método é o mais antigo, pois, se você já ouviu o termo “quarar a roupa” dito por pessoas mais velhas, saiba que esta é a prática usada.

Alvejante e bicarbonato de sódio

Olha quem voltou a aparecer nas receitas, o bicarbonato de sódio quando é usado com o alvejante de sua preferência também é capaz de fazer milagres. Principalmente, ao tirar manchas de molho da roupa branca.

Então, coloque uma colher de bicarbonato de sódio em um balde com água e um pouco de alvejante sem cloro e leve a peça manchada para dentro dele. Após esperar o molho agir por algumas horas, faça a lavagem normalmente. Assim você retira o excesso dos produtos usados durante a lavagem. Por fim, estenda ao sol.

Use o ciclo para lavagem de roupa branca

Todas as dicas acima são próprias para tirar manchas de molho de roupas brancas, mas é preciso verificar se o ciclo de lavagem da sua lavadora conta com a opção “Roupas brancas”.

Afinal, as fabricantes desses aparelhos eletrodomésticos calcularam, de acordo com a tecnologia de ponta, qual o tempo e a maneira que a máquina precisa trabalhar para entregar peças ainda mais brancas depois da lavagem usando esse ciclo.

Mas, retomando o que foi dito no início, para tirar manchas de molho de roupa branca rapidamente, lave a peça logo em seguida para garantir ainda mais a salvação da peça.