Nada vem com o mais recente Nothing Phone (1). Cada ROM de estoque possui um conjunto exclusivo de recursos que a distingue das outras. Devido a isso, você pode achar difícil se adaptar à interface e utilizar os recursos do dispositivo, como fazer uma captura de tela. Este artigo é para você se você não sabe como tirar screenshots no Nothing Phone (1).

Como tirar uma captura de tela no Nothing Phone (1)

Este artigo descreve vários métodos de captura de tela do Nothing Phone (1).

Botão Liga/Desliga + Diminuir Volume

Pressionando o Botões Power + Diminuir volume juntos é a primeira maneira de fazer uma captura de tela no Nothing Phone (1). Isso tirará uma foto da tela e a salvará na galeria. Ao fazer uma captura de tela, uma notificação aparecerá na parte inferior da tela. A partir desta notificação, você pode alterar a captura de tela e compartilhá-la.

Comando de voz

Outra maneira de fazer uma captura de tela no Nothing Phone (1) é por usando o comando de voz. Você pode simplesmente dizer: ‘Ei, Google, tire uma captura de tela’ e o assistente de voz fará uma captura de tela da tela em que você está.

No entanto, a captura de tela não será salva automaticamente no seu dispositivo, mas você poderá compartilhá-la. Você terá que salvar manualmente a captura de tela feita usando este método, o que pode ser feito seguindo as etapas abaixo-

Depois de fazer a captura de tela, toque no botão Fotos opção.

Agora, salve a foto no Fotos aplicativo.

Feito isso, abra o Fotos aplicativo em seu dispositivo.

Toque na captura de tela no aplicativo.

Agora, toque nos três pontos no canto superior direito e, em seguida, toque em Download. Isso fará o download da captura de tela e você poderá visualizá-la no aplicativo Galeria.

Botão flutuante de acessibilidade

Você também pode fazer a captura de tela no Nothing Phone (1) usando o botão flutuante de acessibilidade. Você terá que primeiro habilitar esse recurso e, em seguida, poderá fazer a captura de tela. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições app no ​​seu Nothing Phone (1).

Aqui, toque em Acessibilidade e depois Menu de acessibilidade.

Agora, ative a alternância para o Atalho do menu de acessibilidade.

Permita a permissão solicitada.

Agora, toque no Atalho do menu de acessibilidade para abri-lo. Agora selecione como você deseja abrir o menu Acessibilidade- Toque no botão de acessibilidade ou Segure as teclas de volume. Agora, toque no Salvar opção. Para salvar as alterações.

Acesse o Menu de Acessibilidade através do seu método definido e, em seguida, toque em Captura de tela.

Isso fará uma captura de tela no seu dispositivo.

Como tirar longas capturas de tela no Nothing Phone (1)

Por exemplo, se você estiver tirando uma captura de tela, mas precisará fazer de 2 a 3 capturas de tela ou mais para cobrir toda a página/tela, poderá fazer uma captura de tela longa. Isso pode ser feito pela primeira e terceira maneiras de fazer uma captura de tela listada acima. Para fazer uma captura de tela longa no Nothing Phone (1), siga as etapas abaixo-

Faça uma captura de tela usando o primeiro ou o terceiro método.

Agora, na notificação de captura de tela que aparece na parte inferior da página, toque em Capturar mais.

Agora, selecione a área na qual você deseja fazer a captura de tela. Toque no Salvar opção no canto superior direito para salvar a captura de tela.

Estas foram todas as maneiras de usar as quais você pode facilmente tire screenshots no Nothing Phone (1). Bem, você já tem um Nothing Phone 1? Se sim, qual cor você comprou? Por favor, deixe-nos saber deixando um comentário abaixo.

