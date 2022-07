Como tornar o Google Maps sempre aberto na visualização de satélite

o visão de satélite permite que você veja a visão real do local que você está visitando. O Google Maps está configurado para visualização de mapa por padrão, o que muitos podem achar desagradável. O Google Maps oferece a opção de definir a visualização de satélite. Se você deseja que o Google Maps esteja sempre aberto na visualização de satélite, este artigo o ajudará. Neste artigo, discutiremos como você pode tornar o Google Maps sempre aberto na visualização de satélite.

Torne o Google Maps sempre aberto na visualização de satélite

Quer deixar o Google Maps sempre aberto na Visualização de Satélite? Abaixo estão as etapas para permitir que o Google Maps seja aberto na visualização de satélite:

Em primeiro lugar, abra o Google Maps aplicativo em seu dispositivo Android (telefone ou tablet) ou dispositivo iOS (iPhone ou iPad).

Toque no ícone do seu perfil no canto superior direito. No menu que se abre, toque em Definições.

Em seguida, procure a alternância para o Iniciar Mapas na Visualização de Satélite. Ative o botão para isso.

Isso ativará a visualização de satélite no Google Maps.

Desative a visualização de satélite no Google Maps

Se você não quiser mais usar o Google Maps na visualização de satélite, terá a opção de desativá-lo. Para desativar a visualização de satélite no Google Maps, siga as etapas abaixo-

Abrir Google Maps no seu dispositivo.

Abra o Cardápio tocando no ícone do seu perfil no canto superior direito. Agora, toque no Definições para abrir o Definições.

Agora, desligue a alternância para o Iniciar Mapas na Visualização de Satélite . Isso desativará a visualização de satélite do Google Maps.

Agora, o Google Maps será aberto apenas no Map View.

Palavras finais

O Google Maps fornece duas visualizações de mapa – visualização de satélite e visualização de mapa. Você pode alternar a qualquer momento entre essas duas visualizações conforme sua preferência. Se você quiser alternar para a visualização de satélite no Google Maps, poderá fazê-lo seguindo as etapas fornecidas neste artigo.

Perguntas frequentes

O que é o modo de satélite no Google Maps?

Existem dois mods de mapa no Google Maps: modo de satélite e visualização de mapa. A visualização de mapa é a visualização padrão no Google Maps. No entanto, a visualização de satélite mostra a visualização real do local. O modo de satélite é muito mais versátil e oferece uma experiência melhor do que a visualização padrão do mapa.

Posso alterar a visualização no Google Maps?

Sim, você pode alternar a qualquer momento entre a Visualização de Mapa e a Visualização de Satélite. Você pode alterar manualmente a visualização ou manter o Google Maps em uma visualização/modo específico quando ele for aberto.

Como faço para manter o Google Maps no modo de satélite?

Você pode ativar a alternância para o Visão de satélite de Definições do Google Maps. Discutimos o guia passo a passo acima para manter o Google Maps no modo de satélite. Você pode seguir as etapas acima para manter o Google Maps no modo de satélite.

ARTIGOS RELACIONADOS: