Como tornar uma imagem transparente no Windows e Mac

Ao projetar ou mesclar uma imagem em um vídeo, o plano de fundo da imagem torna o vídeo ruim. Assim, tornou-se essencial tornar a Imagem transparente. Tornar a imagem transparente também tem muitos usos criativos, como você pode criar uma colagem usando imagens transparentes. Você pode usar uma imagem transparente para destacar os outros elementos na imagem, como o texto ou os ícones. Neste artigo, veremos como tornar uma imagem transparente. Se você não sabe como tornar uma imagem transparente, este artigo irá ajudá-lo com isso.

Como fazer uma imagem transparente no PC

Neste artigo, vamos discutir como você pode tornar uma imagem transparente no Windows, bem como no Mac.

Como tornar uma imagem transparente usando o Microsoft Paint 3D

Você pode tornar uma imagem transparente usando o Microsoft Paint seguindo as etapas fornecidas –

Inicie o Paint 3D no seu computador e clique em Cardápio .

Agora, clique em Abrir, então Procurar arquivos e abra a imagem que deseja tornar transparente.

Agora, clique no Escovas opção.

Agora, clique no Opacidade opção na barra lateral e arraste o controle deslizante para ajustar o nível de transparência da imagem. Arrastar o controle deslizante para a esquerda o tornará transparente e arrastá-lo para a direita o tornará opaco.

Como fazer uma foto transparente usando o Microsoft Word

Usando o Microsoft Word, você também pode tornar a imagem transparente no Windows e no Mac. Siga os passos indicados para o mesmo:

Abra o Microsoft Word no seu computador.

Clique em Inserir e depois clique em Formas.

Agora, você deve selecionar uma forma e clicar em Formato da forma .

Selecione os Contorno da forma opção e selecione Sem contorno .

Agora, clique com o botão direito do mouse na forma e clique em Formato do formato .

Na opção Formatar forma, clique no botão Encher ícone. Agora clique em Preenchimento de Imagem/Textura .

Agora, selecione Inserir e depois clique em Fotos . Agora, selecione a imagem que deseja tornar transparente e clique em Inserir .

Agora, ajuste a transparência da imagem movendo o controle deslizante na Formato do formato seção ao lado Transparência.

Tornar uma imagem transparente usando o Microsoft Publisher

Outra maneira de tornar as imagens transparentes no Windows e no Mac é usando o Microsoft Publisher. Abaixo estão as etapas para ajudar a tornar a imagem transparente com a ajuda do Microsoft Publisher-

Em primeiro lugar, abra o Microsoft Publisher no seu computador.

Selecione a imagem que você deseja usar para torná-la transparente. Então clique Ferramentas de imagem e depois clique em Recolorir . Agora clique na opção Cor transparente .

Selecione a cor que você deseja tornar transparente em sua imagem. Em seguida, selecione sua imagem e pressione Ctrl+T .

Sua imagem finalmente ficará transparente.

Tornar uma imagem transparente usando o Microsoft PowerPoint

Você também pode usar o Microsoft PowerPoint para tornar a imagem transparente. Siga as etapas fornecidas para tornar a imagem transparente usando o Microsoft PowerPoint-

Abra o PowerPoint no seu computador.

Clique em Inserir e depois clique em Fotos para inserir a imagem que você deseja tornar transparente.

Clique com o botão direito do mouse na imagem e depois clique em Formatar imagem .

No painel Formatar imagem, clique no ícone Imagem ícone.

Agora, expanda o Transparência da imagem e mova o controle deslizante de transparência para ajustar a transparência da imagem.

Tornar uma foto transparente usando o Apresentações Google

Usando o Apresentações Google, você também pode tornar uma imagem transparente no Windows e no Mac. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Apresentações Google no seu navegador. Agora, abra a imagem clicando primeiro em Inserir e depois Imagem. Selecione sua imagem e clique em Inserir .

Clique com o botão direito do mouse na imagem e clique em Opções de formato .

Clique na seta ao lado do Ajustes e, em seguida, ajuste a transparência usando o Controle deslizante de transparência .

Da mesma forma, você também pode tornar a imagem transparente usando documentos Google.

Como tornar uma imagem transparente no Mac

Se você é usuário de Mac, pode usar aplicativos como Pages, Numbers ou Keynote para tornar as imagens transparentes. Para tornar a imagem transparente no seu Mac, siga as etapas abaixo-

Primeiro, abra o aplicativo Pages, Number ou Keynote no seu Mac.

Agora, abra o documento onde está localizada a imagem, que você deseja tornar transparente, e clique no botão Formato ícone.

Agora, selecione a imagem no documento.

No Estilo guia, arraste o Opacidade controle deslizante para a esquerda ou direita para tornar a imagem transparente.

Conclusão

Os acima são maneiras de tornar uma imagem transparente no Windows ou Mac. Além dos métodos acima, você também pode usar aplicativos de terceiros como Canva, Snagit e Adobe Photoshop, para tornar a imagem transparente em seu Windows e Mac.

