Como transmitir áudio do Windows para um HomePod (2022)

Homepod é um alto-falante inteligente da Apple lançado como parte de seu ecossistema. Com dispositivos Apple, ele funciona como um alto-falante inteligente, mas se você não possui dispositivos Apple como iPhone, iPad ou Mac, este será seu alto-falante normal. Você pode transmitir áudio do HomePod independentemente de ter ou não um dispositivo Apple.

Se você deseja transmitir áudio do PC com Windows para o HomePod, mas está confuso com o processo, este artigo o ajudará. É simples transmitir música do seu PC com Windows para o Apple HomePod. Em poucos passos, você pode reproduzir músicas e áudio de qualquer computador próximo para um ou vários HomePods.

Etapas para transmitir áudio do Windows para o HomePod

Dividiremos o processo completo de transmissão de áudio do Windows para o HomePod em duas partes discutidas adiante. No entanto, antes de continuar, você deve ter um PC Windows com AirParrot 3 instalado e um HomePod. Se você ainda não possui o AirParrot 3 no seu PC, as etapas também serão discutidas.

Configure seu HomePod

Em primeiro lugar, você terá que configurar seu HomePod. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, conecte seu HomePod a uma tomada.

Segure o iPhone ou iPad desbloqueado perto do HomePod.

Agora, clique em Configurar quando ele aparece na tela do seu dispositivo.

Escolha a sala onde você configurou seu HomePod e clique em Continuar .

Em seguida, você deve seguir as instruções na tela para configurar seu HomePod.

Agora, você verá um círculo na tela do seu dispositivo. Posicione a parte superior do seu HomePod no meio desse círculo até ouvir um tom.

Aguarde alguns minutos até que o HomePod esteja configurado.

Quando o processo de configuração estiver concluído, clique em Feito .

Seu HomePod está finalmente configurado e você pode continuar com a próxima etapa.

Transmitir áudio de um Windows para um HomePod

É muito fácil transmitir música ou outro áudio do Windows para um HomePod. Para transmitir música do PC com Windows para o HomePod, você precisará do aplicativo AirParrot 3 instalado no seu PC. O AirParrot 2 é um aplicativo que permite transmitir sem fio e também enviar conteúdo do seu computador para dispositivos AirPlay e Google Cast, como Apple TV, Chromecast e HomePod. É um aplicativo perfeito para transmitir ou reproduzir músicas e outros áudios se você estiver em casa. Siga as etapas fornecidas para transmitir música do Windows para o HomePod-

Em primeiro lugar, baixe AirParrot no seu computador e depois instale-o.

Certifique-se de que o HomePod e o computador estejam conectados à mesma rede Wi-Fi.

Inicie ou abra o AirParrot no seu PC ou computador. No menu AirParrot, sob o Forma seção, selecione ou clique em Somente Audio ou meios de comunicação – Somente Audio- Ele transmitirá ou reproduzirá o áudio do seu computador, incluindo Spotify, Apple Music, Youtube, etc., diretamente no seu HomePod . Meios de comunicação- Ele transmitirá ou reproduzirá os arquivos de mídia em seus computadores, como MP3, MP4 e outros, para o seu HomePod .



Para iniciar a transmissão, no menu AirParrot, sob o Para seção, selecione o nome do seu HomePod. O áudio será transmitido no HomePod agora.

Conclusão

Se você está ansioso para transmitir áudio do Windows por meio do HomePod, pode fazer isso seguindo as etapas mencionadas acima. Este é o guia passo a passo que você pode seguir se quiser reproduzir música no HomePod através do Windows PC.

Perguntas frequentes (FAQs)

O HomePod da Apple vale a pena?

O HomePod tem excelentes críticas e melhor qualidade de áudio do que muitos outros alto-falantes. No entanto, para configurar o HomePod, você deve primeiro comprar um HomePod. Além disso, você precisa de um iPhone e também paga uma assinatura de um aplicativo de terceiros. Se você estiver em um ecossistema da Apple, vai gostar de dar comandos à Siri e usar o HomePod como um alto-falante inteligente. Para usuários regulares, nada mais é do que um alto-falante comum.

Como faço para transmitir áudio do PC para o HomePod?

Usando o software conhecido como AirParrot, você pode facilmente transmitir áudio do PC para o HomePod. As etapas já são fornecidas acima para transmitir áudio do PC para o HomePod.

Por que o HomePod foi descontinuado?

A Apple anunciou que descontinuou o HomePod de tamanho normal, pois seu foco principal está no HomePod mini. Ele estava disponível nas lojas da Apple, e então a Apple parou.

