O Instagram é uma plataforma de mídia social que permite aos usuários postar fotos e vídeos, que tem mais de 1 bilhão de usuários, tornando-se uma das mídias de compartilhamento de mídia social mais populares.

Instagram, uma ferramenta ideal para marcas

O Instagram também é a maneira mais eficaz de as marcas atingirem o público desejado.

As empresas usam o Instagram há anos como ferramenta de marketing, mas recentemente se tornou ainda mais importante, pois introduziu novos recursos que facilitam para as marcas segmentarem seu público-alvo e aumentarem o engajamento em suas postagens.

Instagram, o meio perfeito para os jovens se comunicarem uns com os outros

Os jovens usam o Instagram como um lugar para postar fotos de si mesmos, seus amigos, suas celebridades favoritas e qualquer outra coisa que achem interessante ou engraçado em suas vidas ou ao seu redor.

Nos últimos anos, o Instagram se tornou uma maneira fundamental para os jovens se comunicarem.

O uso mais comum dos códigos de comunicação do Instagram é enviar mensagens, usar emojis ou hashtags para alguém que não está por perto. Isso pode ser porque eles estão em um país diferente ou apenas em casa, na escola, praticando esportes, assistindo a um show ou fazendo qualquer coisa, incluindo estar entediado!

Esse tipo de código é frequentemente usado para expressar emoções e humores, o que pode ser difícil de fazer apenas com palavras. Os usuários podem usar esses símbolos para comunicar diferentes mensagens visual ou implicitamente. O uso de emojis e símbolos no Instagram é combinado com hashtags e comentários.

Mas há coisas que um usuário normal não pode saber sobre uma conta que segue. Por exemplo, você não sabe de qual conteúdo gostou ou em qual conta comentou. Haverá muitas pessoas que dariam tudo para saber com quem uma determinada pessoa está relacionada.

Como ver o que alguém curtiu no Instagram? Com Snoopreport!

Se você se pergunta “ Como ver ou aquele alguém curtiu no Instagram ?”. A resposta é: com Snoopreport!

Snoopreport é um aplicativo da web que permite ver quando um usuário gosta de determinado conteúdo no Instagram.

Se você quer saber o que alguém gosta no Instagram, o Snoopreport é a ferramenta perfeita para fazer o trabalho.

Este aplicativo é obrigatório para quem quer saber mais sobre as preferências de mídia social e gostos de seu namorado ou namorada, seus amigos, seus filhos e até mesmo seu ex.

Este é um aplicativo ético, pois não invade a privacidade das pessoas, mas simplesmente mostra o que elas escolheram mostrar publicamente.

Proteja seus filhos sabendo o que eles veem no Instagram

A Internet é um ótimo lugar para os jovens aprenderem, explorarem e se conectarem com pessoas de todo o mundo. Mas também pode ser um lugar perigoso porque pessoas com intenções negativas podem tirar vantagem da inocência ou excesso de confiança de um adolescente para atingir objetivos nefastos.

É importante saber o que seus filhos estão fazendo online e o que estão vendo nas mídias sociais. Snoopreport irá ajudá-lo a protegê-los de conteúdos ou contatos inapropriados no Instagram, uma das redes sociais mais populares do mundo.

O problema do Instagram é que ele possui recursos que facilitam para qualquer pessoa descobrir quem é seu filho e enviar mensagens para você sem o seu conhecimento.

Com o Snoopreport, os pais podem rastrear atividades relevantes na conta do Instagram de seus filhos.

O Snoopreport é útil para pais que querem saber o que seus filhos estão fazendo no Instagram e como estão interagindo com outras pessoas na plataforma. Com este aplicativo, os pais podem ver as postagens de terceiros que seus filhos gostam no Instagram.

Dessa forma, eles podem saber se seguem alguma conta com conteúdo impróprio ou se têm relacionamento com contas que possam ser suspeitas.

Relatórios detalhados do Instagram, fáceis de entender

O Snoopreport oferece relatórios detalhados do Instagram que são fáceis de entender, mesmo para pessoas sem profundo conhecimento de mídia social.

Esses relatórios podem mostrar de forma organizada fotos e vídeos que uma determinada pessoa curte no Instagram, além de ver quem ela segue. Esses dados podem ser coletados semanalmente ou mensalmente.

Entre os dados que o Snoopreport inclui em seus relatórios estão:

Gosta e segue uma pessoa específica

O número de fotos e vídeos que alguém gostou

Lista completa de postagens curtidas por uma conta que seguimos

O número de novos seguidores para uma conta

As hashtags com mais curtidas em uma conta

Curtidas e seguidores de um usuário durante um período específico de tempo

Dados de atividade mais recentes no Instagram

Graças a esses relatórios, você poderá saber o que uma determinada pessoa gosta, quem ela segue e isso pode levar a conclusões sobre com quem ela se relaciona, do que gosta e quais são suas atividades no Instagram.

Esses dados podem ser muito úteis para pessoas em nível individual, mas também para agências e marcas que desejam conhecer seus concorrentes com informações oportunas que os ajudem a descobrir suas estratégias, emular boas práticas ou contrariar um determinado planejamento.

Um Snoopreport para cada necessidade

Snoopreport casual

Qualquer pessoa pode usar o Snoopreport para rastrear a atividade de seus filhos, familiares, amigos e até de suas celebridades favoritas no Instagram.

Aproveitando os dados públicos do Instagram e usando sua tecnologia avançada, o Snoopreport acompanhará oportunamente as contas que você deseja sem a necessidade de programar algoritmos complicados ou qualquer tipo de código.

Além disso, o aplicativo oferecerá relatórios com dados detalhados de até 36 semanas ou mais de informações, caso você considere necessário. Com esta informação poderá tirar conclusões fundamentais sobre as pessoas que segue: os seus gostos, quem segue, com quem estabelece uma relação mais ativa, entre muitas outras coisas. Isso sem esquecer que pode fazê-lo de forma totalmente anónima e discreta.

Profissional Snoopreport

Para os profissionais de comunicação digital, o Snoopreport oferece a possibilidade de conhecer detalhadamente seu público-alvo. Além disso, você terá o mesmo acesso às informações de seus concorrentes e descobrirá suas estratégias e práticas recomendadas, permitindo que você fique um passo à frente.

Com o Snoopreport você também pode acompanhar as contas de influenciadores digitais em seu nicho de mercado, o que permitirá conhecê-los melhor caso precise realizar uma atividade promocional com eles ou saber se eles já realizaram uma campanha com um concorrente antes.

Com o Snoopreport você também poderá detectar concorrentes emergentes ou até mesmo “haters” que podem ser uma ameaça à sua reputação e ao seu negócio.

55.000 clientes satisfeitos com o Snoopreport

O Snoopreport se posicionou como a única ferramenta do mercado que permite rastrear a atividade de um usuário específico no Instagram. Mais de 55.000 clientes de todo o mundo usam esta ferramenta legítima e funcional para ver o que alguém gosta nesta popular rede social.

Para profissionais de comunicação digital, o Snoopreport é um complemento perfeito para ter uma perspectiva completa de 360 ​​graus sobre qualquer usuário ou grupo de usuários no Instagram, combinando outras ferramentas de rastreamento e análise de mídia social.

Graças ao log de atividades do Instagram da Snoopreport, os gerentes de comunidade podem melhorar e otimizar suas estratégias de comunicação para pessoas, marcas e empresas em todo o mundo.

Os dados oferecidos pela Snoopreport podem ser processados ​​imediatamente para análise e são um ingrediente fundamental para atingir os objetivos empresariais, comerciais e pessoais.