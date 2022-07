Como ver suas estatísticas do Spotify no celular/PC (2022)

A análise estatística dos dados do Spotify é facilitada com estatísticas para Spotify. Isso mostrará uma visão geral de suas principais faixas, artistas e gêneros em um só lugar desde a última vez que você usou as estatísticas do Spotify.

Mas, esse recurso não é muito popular entre os usuários, e a maioria dos usuários não está familiarizada com isso. É por isso que estamos aqui com este artigo. Aqui nós explicamos como ver suas estatísticas no Spotify. Então, vamos começar com o guia.

Como ver suas estatísticas no Spotify em dispositivos móveis

Se você possui um telefone celular e usa o aplicativo móvel do Spotify, ele também fornece estatísticas atualizadas, mas são limitadas a listas de reprodução e artistas que são reproduzidos com frequência.

Selecione os Definições ícone (que se parece com uma engrenagem). Sob seu ícone de usuário, clique em Ver perfil . Ele também permite que você navegue em suas listas de reprodução e artistas recentes que você tocou. Vamos para Sua biblioteca > escolha Artistas , Álbuns, podcasts e programas mostrar.

Como ver suas estatísticas do Spotify no PC, Mac e Web

A melhor parte do Spotify é que ele rastreia a música que você toca ao longo do tempo e fornece informações sobre seus hábitos de escuta. Dá-lhe uma visão sobre os seus gostos em mudança e ajuda-o a encontrar as suas músicas favoritas. A interface da web e o aplicativo do Spotify oferecem as informações mais detalhadas sobre seu uso recente do Spotify. Aqui estão as etapas para visualizar as estatísticas no Spotify:

Para acessar seu perfil de usuário, toque em seu nome no canto superior direito do aplicativo. Você pode selecionar Perfil no menu suspenso. Suas listas de reprodução e artistas reproduzidos com frequência estão listados aqui. Em qualquer categoria, toque em Ver tudo para expandir a lista de artistas, músicas ou listas de reprodução.

Como encontrar mais estatísticas com o Stats.fm para Spotify

Você pode querer olhar mais para o seu estatísticas no Spotify do que apenas visualizar suas listas de reprodução, álbuns, artistas e músicas. É provável que você entenda melhor seus hábitos no Spotify usando um aplicativo chamado Stats.fm para Spotify. Além disso, o Stats.fm para Spotify pode exibir estatísticas por mês ou por ano, sobre toda a sua assinatura e com um intervalo de datas personalizado.

Baixe o Stats.fm para o aplicativo Spotify na App Store ou Google PlayStore. Clique Conecte-se e acertar o Continuar botão. Toque Conecte-se para acessar sua conta Spotify. Para conceder acesso ao Spotify à sua conta, toque em Aceita . Veja seus principais artistas, playlists e atividades no Visão geral aba. Clique Topo para ver ainda mais estatísticas, como os principais artistas, álbuns e faixas que você ouviu anteriormente. Confira suas porcentagens de uso e principais gêneros tocando Estatísticas . Você terá que pagar $ 3,99 por estatísticas para obter stats.fm Plus adicional. Você será instruído sobre como importar o histórico do Spotify através do aplicativo. Seu histórico de streaming aparecerá, incluindo seu número total de streams, o número de minutos que você transmitiu e muito mais.

Como visualizar as estatísticas do Spotify com as estatísticas do site Spotify

Se quiser ver dados mais detalhados no Spotify, você pode vincular sua conta a um site de terceiros que forneça estatísticas. O Spotify Stats for Spotify é uma ferramenta popular de terceiros para rastrear o tráfego da web do Spotify. Em poucas palavras:

Clique no Registro com Spotify link no site Stats for Spotify. Para permitir que o Spotify acesse seus dados, selecione Aceita Para ver informações mais detalhadas, selecione Principais faixas, principais artistas, ou Principais gêneros

Conclusão

Na minha opinião, o estatísticas no Spotify é um bom recurso que ajuda a rastrear sua atividade anterior. No entanto, já mencionamos os passos necessários sobre como ver suas estatísticas no Spotify. Portanto, esperamos que você ache os métodos discutidos acima úteis. Mas, caso tenha alguma dúvida, comente abaixo e nos avise.



