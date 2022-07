Compart Marketing divulga NOVOS empregos pelo Brasil

A Compart Marketing, uma empresa especializada em merchandising e marketing, anunciou novas posições de trabalho para profissionais em todo o país. A fim de garantir a excelência em todas as áreas disponíveis, a organização exige que as partes interessadas prestem atenção aos requisitos da função que desejam preencher. Continue lendo para obter mais instruções sobre como concluir seu registro.

Compart Marketing divulga a contratação de novos colaboradores em cidades brasileiras

A Compart Marketing, uma empresa especializada em marketing comercial e desenvolvimento de soluções para tecnologia da informação, anunciou há pouco a contratação de novos associados para preencher diferentes posições dentro de suas unidades de operação. Será necessário ter habilidades em certas áreas para se inscrever.

Todos os recrutados contam com salários fixos compatíveis ao piso do mercado, além de vários benefícios que estão inclusos dentro do contrato CLT, como plano médico, plano dental, vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida.

Conforme divulgado dentro da plataforma InfoJobs, as seguintes posições podem ser preenchidas dentro da companhia:

Repositores e Promotores — Itatiba e São Paulo;

Demonstradores — todas as regiões;

Supervisores para o setor de Trade Marketing — São Paulo;

Promotores de Vendas para o setor de Eletroportáteis — Taboão da Serra e São Paulo;

Supervisores de Merchandising — São Paulo;

Promotores Comerciais em Nível Técnico Veterinário — Goiânia;

Estagiários para o setor de Desenvolvimento e Treinamento Conteudista — São Paulo.

Veja também: Unidas divulga vagas de emprego pelo Brasil

Como se registrar

Os interessados em fazer parte da companhia Compart Marketing, devem atender aos critérios pré estabelecidos e se candidatar de maneira virtual preenchendo sua ficha cadastral através do site de inscrições.

Quer saber mais sobre os empregos disponíveis nessa semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos abertos.