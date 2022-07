Compra à vista ou parcelada: qual é melhor? Entenda

Qual é o melhor negócio: compra à vista ou parcelada? Esse é um problema muito comum que afeta os consumidores brasileiros. Isso nem sempre é uma opção, pois os pagamentos parcelados podem ser o único caminho a percorrer. No entanto, algumas pessoas usam estratégias diferentes para economizar ou ter uma relação saudável com o dinheiro. Entenda melhor na matéria desta sexta-feira (01) do Notícias Concursos.

Descubra se vale a pena fazer uma compra à vista ou a prazo. Confira as visões positivas e negativas e veja qual formato é melhor para sua situação.

Vale a pena parcelar um pagamento ou fazer compra à vista?

Primeiramente, saiba que o aspecto mais problemático desse tópico é a aplicação de juros em faturas, documentos e outras parcelas de dívidas. Nem todos os bancos cobram uma única taxa. Ou seja, cada instituição financeira tem suas próprias políticas. Por isso, é importante saber quanto de juros a instituição financeira fixou para você.

Para evitar a maior incidência de juros totais, opte pelo menor número de parcelas possível. Negocie com o banco nas melhores condições possíveis. Além disso, em itens potencialmente mais caros, como veículos, saiba que quanto maior a entrada, menos parcelas. E não gaste mais de 1/3 de sua renda em parcelas de dívidas

É melhor pagar a conta integralmente e evitar o parcelamento, mas, às vezes, isso não é possível. Então, o jeito é compartilhar. Consulte seu banco para saber quais taxas específicas serão cobradas e para calcular.

Sobre parcelar a fatura do cartão: eu devo pagar o mínimo?

Não, mas normalmente as parcelas correspondem ao valor mínimo pago para faturas vencidas. Esteja preparado para fazer seu primeiro pagamento imediatamente, isso não é uma opção. Todos os bancos exigem a entrada no mesmo dia ou em uma data posterior.

O próximo passo é pagar as parcelas em dia, pois atrasos podem levar à inadimplência. Nesse caso, o processo recomeça e os juros serão maiores. Assim, o valor da fatura poderia facilmente ser duplicado.

Por fim, lembre-se de não usar o cartão até pagar a parcela. Caso contrário, o risco de ter que fazer novas parcelas e acabar com sua vida financeira é muito alto. Dessa forma, você terá um pouco mais de controle sobre suas dívidas até resolver esses débitos maiores.

Sempre evite dar um passo maior que a perna e conheça bem seus limites financeiros para não entrar em ciladas. Dessa forma, seja com uma compra à vista ou com uma compra parcelada, você não entrará na famosa “bola de neve”.

