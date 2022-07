Compre Junto Magalu: compras em grupo economizam até 55%

Há um tempo, o Magalu lançou o “Compre Junto“. Esse é um novo modelo de compra que oferece grandes descontos em produtos selecionados. No grupo, os produtos em destaque terão o número mínimo de compradores. Então, quanto mais pessoas comprarem, maior será o desconto.

Entre os detalhes que você descobrirá na matéria desta terça-feira (26) do Notícias Concursos, está o percentual de desconto do Compre Junto. Imagina que é possível ter uma economia variando de 30% a 55%? Incrível, não?

Compre Junto Magalu: como é o grupo de compras?

Os descontos mais atrativos podem ser um incentivo. Isso ocorre porque as pessoas interessadas no produto podem compartilhar o link com outras pessoas que também possam querer os mesmos itens.

“Compre junto” é um modelo de vendas que acontece em tempos de alta inflação e austeridade. A operação também tenta dar uma movimentada no aplicativo de vendas do Magalu: o SuperApp. Existem mais de 37 milhões de usuários hoje. Entretanto, a desvantagem é que o Magalu não oferecerá frete grátis em compras em grupo.Além das previsões de crescimento de vendas, o Magazine Luiza quer reduzir custos de marketing, segundo a empresa. Isso porque o próprio cliente fará o trabalho de divulgação. Afinal, quanto mais pessoas souberem do desconto de um produto, maior será o desconto para grupos.

Desta forma, a novidade deve atuar como uma rede social. Os clientes estão procurando descontos para compartilhar com os amigos. A empresa chama essa novidade de “comércio social”.

Uma vez concluída a compra, o produto pode ser entregue no endereço especificado ou retirado em uma loja física. A previsão é que novos produtos sejam lançados toda semana por meio do grupo de compras.

Os tempos andam difíceis para todas as pessoas e a busca por desconto cresceu muito. Assim, essas novas formas de consumo, compras em grupos, visam reduzir os gastos das pessoas em diversos produtos. Quando os itens são vendidos em grandes volumes, as empresas conseguem fornecer um preço melhor.

Veja se os itens que você busca estão com bons descontos na plataforma e faça uma boa economia. Os preços reduzidos com o Compre Junto podem fazer diferença para você no fim do mês.