Concerto da Orquestra Filarmônica de Alagoas em Penedo lota Centro de Convenções

Público prestigiou espetáculo que arrecadou donativos para vítimas das chuvas

Secom PMP

O Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto abriu suas portas para a Orquestra Filarmônica de Alagoas na última sexta-feira, 08 de julho, espetáculo que praticamente lotou as dependências do antigo Cinema São Francisco.

Realizado pela Prefeitura de Penedo com apoio do Governo de Alagoas, por meio da Secult e do IMA, o concerto Terra Radiosa reviveu os melhores shows realizados em na cidade histórica entre as décadas de 1960 e 1980.

Com acesso gratuito, o público doou alimentos às vítimas das chuvas e vibrou o repertório que homenageia Luiz Gonzaga, Elba Ramalho (que teve a honra de fazer o show de reinauguração do Centro de Convenções de Penedo), Hermeto Pascoal e Djavan.

A plateia cantou e curtiu o formato descontraído elaborado para o Terra Radiosa. Diferente do padrão, o maestro Luiz Martins interage com o público e convida interessados em ser, ainda que por instantes, o regente da Orquestra Filarmônica de Alagoas.

O também maestro Douglas Rocha (Orquestra da Sociedade Montepio dos Artistas) foi praticamente intimado a subir no palco, onde dois músicos da instituição penedense regida por Douglas já estavam posicionados e tocando, a convite de Luiz Martins.

Pedro Henriques dos Santos, 18 anos, executou as notas com sua trompa em fá, como ressaltou sobre o instrumento que o acalmou depois da ansiedade de se apresentar entre veteranos de alto nível. Estudante do Ifal (Ensino Médico e curso técnico em Química), Pedro Henrique foi descoberto tocando trompete no Centro Juvenil Irmã Auxiliadora.

No outro extremo dos instrumentos de sopro, Hiwry Taniguchi lia a partitura do trombone que escolheu durante sua formação em música, curso que fez pela Universidade Federal da Paraíba. Hiwry reside em Penedo desde 2021, quando mudou com a esposa que assumiu um cargo na Codevasf.

Músicos, maestros e espectadores se divertiram com o espetáculo que tem a participação de artistas como Chau do Pife (aplaudido de pé ao final do arranjo orquestrado para música de sua autoria), Wilma Araújo, Jurandir Bôzo e Anderson Fídelis, que largou a sanfona no palco e foi cantar com a plateia, puxando um animado ‘trenzinho’.

Jair Galvão, Secretário de Turismo de Penedo, destacou que uma das funções do Centro de Convenções e Eventos é fazer exatamente o que ocorreu na noite de sexta-feira, 08: o resgate de grandes shows na cidade, incluindo o Theatro Sete de Setembro no trabalho que já trouxe artistas do porte de Geraldo Azevedo, Flávio Venturini e Osvaldo Montenegro.

O trabalho coordenado pelo Prefeito Ronaldo Lopes – que prestigiou o concerto, acompanhado por sua esposa Fátima Lopes – é feito com objetivo de gerar mais emprego e renda para a população penedense, por meio do turismo.

Investir nesse setor é uma das plataformas da gestão que projeta a cidade histórica e seu rico patrimônio histórico, acervo restaurado por meio de ação conjunta entre Prefeitura de Penedo, Iphan Alagoas e os governos estadual e federal.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Felipe Cavalcante